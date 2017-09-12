بعد أن رزق بتوأمين قبل 3 شهور.. صورٌ لصديقة كريستيانو رونالدو وهي حامل بطفله الرابع

قررت صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكشف عن خبر حملها الذي أخفته منذ شهر يوليو/تموز 2017.

وظهرت عارضة الأزياء الإسبانية، قبل أيام، في العاصمة مدريد بسروال جينز وكنزة سوداء أظهرت بطنها بشكل واضح.









وكانت جورجينا رودريغيز (23 سنة)، في طريقها إلى المدرسة لأخذ كريستيانو جونيور، عندما التقطت صورها عدسات الباباراتزي، حسب مجلة Elle الفرنسية التي أشارت أن العارضة قصدت إظهار حملها.









وصرحت العارضة، في حوار مع مجلة Hola الإسبانية في شهر أغسطس/آب 2017، أنها حريصة على أكلها إذ أنها تواظب على تناول المأكولات الطبيعية وأنها تتجنب الوجبات الثقيلة.

ويسعى الثنائي جورجينا وكريستيانو، اللذان دخلا في علاقة حب منذ أقل من سنة، إلى تكبير الأسرة المكونة من ابنه كريستيانو جونيور (6 سنوات) وتوأميه ماثيو (الصبي)، وإيفا (الصبية)، خصوصاً وأن نجم المنتخب البرتغالي نشر قبل أسبوعين صورة له مع أطفاله الثلاثة وصديقته على إنستغرام وكتب عليها "أحب العائلة".

Family mood ❤️❤️❤️❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 27, 2017 at 12:18pm PDT

جورجينا بدورها، صرحت للمجلة الإسبانية أنها تحب العائلة وتعشق الأطفال، قائلة "أحب أن أكون محاطة بالأطفال الذين يلهمونني أن أكون شخصاً جيداً كل يوم ويزودونني بالطاقة الإيجابية".

ويذكر أن التوأمين ولدا في شهر يونيو 2017 بالولايات المتحدة الأميركية من أم غير معروفة، في حين فاجأ نجم الكرة جمهوره سنة 2010 بولادة طفله الأول، وتحدثت تقارير عن استعانته بأم بديلة، وهو الأمر الذي قد يكون اللاعب لجأ إليه مرة أخرى.