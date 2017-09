هذه الصور تسببت في إحراج نجمات عالميات.. سخرية الجمهور دفعتهن إلى حذفها

بينما قد تتحمس واحدة من النجمات لمشاركة جمهورها أحدث صورها، فإنها قد تجد نفسَها وقعت في موقف محرج مع الجمهور، وهو ما يجعلها تبادر بحذف الصورة على الفور.

وفي هذا التقرير نقوم باستعراض عددٍ من الأمثلة الشهيرة لنجمات عربيات، ومن هوليوود، وكذلك من تركيا، تسبَّبت لهن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي في مشكلات مع الجمهور، وانتهى بهن الأمر لحذفها.

موقف محرج تعرَّضت له المطربة إليسا عندما نشرت صورة على إنستغرام لحفل ضخم، حيث قالت عنه "إنه واحد من أفضل حفلاتها على الإطلاق".

إلا أن الجمهور هاجمها بعنف، واتهمها بالكذب، وأرسلوا لها الصورة الأصلية للحفل، الذي اتضح أنه كان حفلاً للدي جي العالمي دافيد جيتا، لتحذف إليسا الصورة بعدها نهائياً.

نشرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عدة صور لها على حسابها على الفيسبوك، ظهرت فيها باكية وبدون مكياج، حيث كتبت على واحدة منها جملة: "أيوة أنا حزينة مش حاسة بالأمان، أنا آسفة بس قلبي حزين أوي، يا رب"، وكتبت على أخرى جملة: "أنا آسفة بس محتاجاكوا أوي"، إلا أنها حذفتها لاحقاً بعد أن طلب منها مدير أعمالها ذلك، لأنها ستسبب لها المشكلات.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها شيرين صوراً وتحذفها، فقد سبق لها نشر صورة على إنستغرام مع مدير أعمالها كان يحتضنها فيها، مما استفز جمهورها وجعله ينتقدها بشدة، فقامت بحذفها، ثم غلق الحساب لفترة.

الممثلة الأميركية المثيرة للجدل لينزي لوهان ورَّطها عدم معرفتها للغة العربية في موقف محرج تناقلته الصحف العالمية، فقد نشرت على إنستغرام صورة تحمل جملة You’re beautiful (أنت جميل) باللغة الإنكليزية.

Next time @lindsaylohan, let me check b4 u post :-) Arabic words don't mean 'U are beautiful' but 'u are a donkey' pic.twitter.com/cNKQCdOHDp

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) April 21, 2015