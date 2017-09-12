هذه الصور تسببت في إحراج نجمات عالميات.. سخرية الجمهور دفعتهن إلى حذفها

بينما قد تتحمس واحدة من النجمات لمشاركة جمهورها أحدث صورها، فإنها قد تجد نفسَها وقعت في موقف محرج مع الجمهور، وهو ما يجعلها تبادر بحذف الصورة على الفور.

وفي هذا التقرير نقوم باستعراض عددٍ من الأمثلة الشهيرة لنجمات عربيات، ومن هوليوود، وكذلك من تركيا، تسبَّبت لهن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي في مشكلات مع الجمهور، وانتهى بهن الأمر لحذفها.

إليسا









موقف محرج تعرَّضت له المطربة إليسا عندما نشرت صورة على إنستغرام لحفل ضخم، حيث قالت عنه "إنه واحد من أفضل حفلاتها على الإطلاق".

إلا أن الجمهور هاجمها بعنف، واتهمها بالكذب، وأرسلوا لها الصورة الأصلية للحفل، الذي اتضح أنه كان حفلاً للدي جي العالمي دافيد جيتا، لتحذف إليسا الصورة بعدها نهائياً.

شيرين عبد الوهاب









نشرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عدة صور لها على حسابها على الفيسبوك، ظهرت فيها باكية وبدون مكياج، حيث كتبت على واحدة منها جملة: "أيوة أنا حزينة مش حاسة بالأمان، أنا آسفة بس قلبي حزين أوي، يا رب"، وكتبت على أخرى جملة: "أنا آسفة بس محتاجاكوا أوي"، إلا أنها حذفتها لاحقاً بعد أن طلب منها مدير أعمالها ذلك، لأنها ستسبب لها المشكلات.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها شيرين صوراً وتحذفها، فقد سبق لها نشر صورة على إنستغرام مع مدير أعمالها كان يحتضنها فيها، مما استفز جمهورها وجعله ينتقدها بشدة، فقامت بحذفها، ثم غلق الحساب لفترة.

لينزي لوهان

الممثلة الأميركية المثيرة للجدل لينزي لوهان ورَّطها عدم معرفتها للغة العربية في موقف محرج تناقلته الصحف العالمية، فقد نشرت على إنستغرام صورة تحمل جملة You’re beautiful (أنت جميل) باللغة الإنكليزية.

Next time @lindsaylohan, let me check b4 u post :-) Arabic words don't mean 'U are beautiful' but 'u are a donkey' pic.twitter.com/cNKQCdOHDp — Jenan Moussa (@jenanmoussa) April 21, 2015

ولكن بدلاً من أن تكون ترجمتها العربية الصحيحة، كتبت جملة (أنت حمار)، فقامت لاحقًا بحذف الصورة بعد حملة السخرية العالمية عليها.

نسليهان أتاجول

شغلت الممثلة التركية نسليهان أتاجول حديث الصحافة لعدة أيام متواصلة، بسبب حفل زفافها، حيث شاركت متابعيها على إنستغرام العديد من صور الحفل.

أفضل حفل زفاف :



قادير دوغلو و نسليهان أتاغول أو بوراك أوزتشيفيت و فهرية إفجين ! pic.twitter.com/Y2K5FJ5Z5X — Abdulsalam 🇹🇷✌🙏 (@sloom_sg) June 29, 2017

إلا أنها لم تتوقع الهجوم العنيف الذي تعرَّضت له، وتشبيه الكثيرين فستان زفافها بفستان زفاف الممثلة التركية فهرية أفجين، فما كان من نسليهان إلا حذف كل الصور من إنستغرام.

أصالة

هجوم شديد تعرَّضت له المطربة السورية أصالة على إنستغرام، بعدما قامت بنشر صورة تجمعها مع زوجها المخرج طارق العريان على البحر، حيث ظهر فيها الاثنان عاريي الكتفين، وهو ما جعل الكثيرين يهاجمونها، لظنهم أنها لم تكن ترتدي رداء البحر، لتقوم أصالة بحذف الصورة بعدها.

سميرة سعيد

في جلسة تصوير لها، ظهرت المطربة المغربية سميرة سعيد مرتدية فستاناً أصفر مكوناً من الحبال الملفوفة، وقد شاركت متابعيها الصور على الفيسبوك.

غير أن التعليقات الساخرة لم ترحمها، حيث شبَّه الكثيرون الفستان بالمعكرونة، وانتشرت العديد من الصور الساخرة (memes) لهذه الإطلالة، لتضطر سميرة لحذف الصورة.

بريانكا تشوبرا

خلال زيارتها لألمانيا للترويج لأحد أعمالها، قامت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا بالتقاط العديد من صور السيلفي في عدة أماكن شهيرة في العاصمة الألمانية برلين.

Is it respectable for @priyankachopra to be taking selfies at the #Holocaust Memorial? pic.twitter.com/BKPpJOAsE7 — sᴀʀᴀ ᴍᴜᴢᴢᴀᴍᴍɪʟ (@SaraMuzzammil) May 30, 2017

وكانت واحدة منها في مكان النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست، فانهالت عليها تعليقات الجمهور الغاضبة، واتهمها البعض بأنها تسعى لجذب الانتباه، لتقوم بحذف الصورة تماماً.

ليلى علوي

الممثلة المصرية ليلى علوي نشرت صورة على إنستغرام تجمعها مع ابنها خالد.

إلا أن تعليقات متابعيها انتقدت وزن ابنها الزائد، خاصة أنه ما زال طالباً في المدرسة، ويبدو في الصورة كأنه أكبر من ليلى التي كانت رشيقة، فما كان منها إلا أن قامت بحذف الصورة.

يارا

على حسابها على إنستغرام، قامت المطربة اللبنانية يارا بنشر صورة لها في شرفة منزلها، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة.

إلا أنها لم تكن تتوقع أن تنهال عليها التعليقات اللاذعة من متابعيها، الذين قالوا إنها تحاول التشبُّه بمواطنتها إليسا، خاصة أن يارا ظهرت شديدة الشبه بها في الصورة، فما كان من يارا إلا أن حذفتها.

فهرية أفجين

نشرت الممثلة التركية فهرية أفجين صورة عادية لها على حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق في أحد المطاعم.

Yeni görüntüsünü paylaşan Fahriye Evcen, takipçilerinin "Botoks mu yaptırdın?" sorusundan sıkılıp fotoğrafı kaldırdı. pic.twitter.com/MDYdjTwuOL — ÇapaMag Magazin (@CapaMagMagazin) July 20, 2015

إلا أنها حذفتها بعد ما يقرب من 15 دقيقة من نشرها إياها، بعد أن انتقدها الجمهور، وقال بعضهم إن ملامحها تبدو مختلفة، بينما رجَّح البعض الآخر أنها أجرت عمليات تجميلية، وهو الأمر الذي أزعجها، فتقوم بحذفها من حسابها.

ليست هذه هي المرة الوحيدة التي فعلت فيها فهرية هذا الأمر، فقد سبق لها نشر صور لها على إنستغرام نالت انتقادات لاذعة، حيث أظهرتها بدينة في بعض أجزاء جسدها، فقامت بحذفها بعد سخرية متابعيها منها.

آن هاثاواي

👆🏻 A post shared by Toby Fleischman (@tobyfleischman) on May 22, 2016 at 3:23pm PDT

وقعت الممثلة الأميركية آن هاثاواي في مشكلة مع متابعيها على إنستغرام، عندما نشرت صورة للممثلة الإنكليزية هيلينا بونام كارتر، كُتبت عليها جملة " في عالم تسيطر عليه عائلة كارداشيان، كونوا هيلينا بونام كارتر".

اتهمها الجمهور بالسخرية من عائلة نجوم تلفزيون الواقع المثيرة للجدل، فتقوم آن بحذف الصورة قائلة إنها لم تكن تقصد السخرية من أحد.

ناهد السباعي





قامت الممثلة المصرية ناهد السباعي بنشر صورة على إنستغرام، ظهرت فيها عارية البطن، وقد حملت وشماً كُتب عليه "أمي جنتي وحياة".

إلا أن الجمهور انتقدها بشدة، من ناحية لجرأة الصورة الشديدة كما وصفها بعضهم، ومن ناحية أخرى لعدم مراعاتها مشاعر الشعب المصري بعد حادث تفجير في الكنيسة البطرسية، فتحذفها ناهد.