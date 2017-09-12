على حساب رجال الدين" الشيخ جاكسون" لأحمد الفيشاوي إلى الأوسكار بعد خضوع الرقابة!

وقعَ اختيار لجنة الفيلم المصري المكلفة تحت إشراف نقابة المهن السينمائية باختيار فيلم يمثل مصر في مسابقة الأوسكار لعام 2017، على"الشيخ جاكسون" من بطولة الممثل المصري أحمد الفيشاوي وإخراج مواطنه عمرو سلامة، ليشارك في المسابقة الفنية الأشهر في عالم الفن السابع، عن فئة الأفلام الأجنبية.

تدور أحداث الفيلم في عام 2009 قبل الثورة المصرية بعامين، ويروي قصة صراع يعيشه شاب مصري -ويقوم بدوره صغيراً أحمد مالك ثم أحمد الفيشاوي في مرحلة أكبر- بين تدينه الشديد، وولعه بفن فنانه المفضل مغني البوب الأميركي الأسطوة مايكل جاكسون.









وكان مخرجه عمرو سلامة قد صرًح لموقع CNN عربي أن الفيلم مبني على ترجبة شخصية عاشها بنفسه قائلًا " هو تجربة شخصية بعض الشيء عشتها في فترة من فترات حياتي، فهو يحكي تجربة الحالة التي كانت موجودة وقتها، وبالحل الذي توصلت له في النهاية، الفيلم يتناول فكرة الهوية وكيف تكون متناقضة داخل الإنسان، فهو فيلم عن أزمة الهوية في المطلق".

الجدير بالذكر أن عدة مشاكل عرقلت إنتاج الفيلم الذي استغرقت كتابته عامين ونصفاً، منها اعتراض الرقابة على اسم العمل نفسه، مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بعدما طلبت الرقابة من أسرة الفيلم تغيير اسمه وحذف كلمة الشيخ منه، حيث رأت اللجنة المشاهدة بالجهاز لأن به إهانة للشيوخ حسب "اليوم السابع" المصرية، حيث يشبههم بالنجم مايكل جاكسون.

كما اعتذر الممثل المصري هاني عادل عن المشاركة في أحد أدوار العمل واكتفى بوضع موسيقاه التصويرية.

وعدا عن الأداء المنتظر لشخصية "الشيخ جاكسون" التي يقوم بها الفيشاوي، فإن الأنظار تتجه أيضاً نحو دور الممثل ماجد الكدواني الذي خضع لتدريب قاسٍ ليقوم بدور مالك نادٍ رياضي، ليفقد الكثير من وزنه ويكون بنياناً قوياً وجسماً ضخماً.

الأوسكار وعرض الفيلم









ونال الفيلم 17 صوتاً من أعضاء اللجنة المكونة من 23 عضواً، مقابل 5 أصوات لفيلم "مولانا" وهو العمل الوحيد الذي نافس "الشيخ جاكسون" على شرف الترشيح للمسابقة والتي ستقام في هوليوود في مدينة لوس أنجلس الأميركية في فبراير/شباط 2018.

علماً أن ترشيح الفيلم لا يعني قبوله في المسابقة الرسمية، بل يعني فقط أن الفيلم اختير بصورة رسمية لتمثيل بلاده ويحتاج التمثيل في المسابقة إلى إعلان لجنة المهرجان عن دخول الفيلم في المسابقة الرسمية في قائمة تضم أفلاماً أجنبية أخرى لا يتجاوز عددها العشرة أفلام ثم قائمة مختصرة بخمسة أفلام.

الفيلم لم يعرض بعد، وسيعرض لأول مرة في مهرجان مصري ناشئ، هو مهرجان الجونة في منطقة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر وهو الساحل الشرقي لمصر، والذي ستنطلق فعالياته في الـ22 من سبتمبر/أيلول من عام 2017.

كما أن الفيلم سيعرض في مهرجان تورنتو السينمائي المقام في كندا منذ العاشر من سبتمبر/أيلول من عام 2017 ولمدة 5 ليال خلال المهرجان بداية من يوم 17 سبتمبر/أيلول، ومن المنتظر أن يعرض تجارياً في مصر والوطن العربي في أكتوبر/تشرين الأول.

العمل من إخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركتي The Producer و Film Clinic المملوكتين لـ”هشام عبد الخالق، ومحمد حفظي”، وتأليف عمرو سلامة، وعمر خالد.

ومن بطولة أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك، وأمينة خليل، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف درة التونسية، محمود البزاوي، وياسمين رئيس.