مهند يبحث عن شريكته في فيلمه الجديد.. وهؤلاء الأربعة هن أبرز المرشحات

سيشارك الممثل التركي، كيفانش تاتليتوغ، في فيلم جديد، سيبدأ تصويره الشهر القادم.

ومن المفترض أن يختار تاتليتوغ شريكته في الفيلم الجديد من بين 4 ممثلات تركيات.

وذكر موقع Takvim التركي الأربع ممثلات وهن مريم آوزرلي، سيريناي سركايا، هاندا سورال، وبشرى بكين.

Ben, ama sanki kurumsal kimlikte, genç yasta basari sağlamış,üç yıldır uzak mesafe iliski yürüten ben gibi bir ben. 🤣 #tb A post shared by E. Buşra Pekin (@busrapekin) on Aug 16, 2017 at 12:13pm PDT

i s i m s i z l e r 🕸 bu akşam @kanald de 🔵 A post shared by Hande Soral (@hndsrl) on Sep 11, 2017 at 9:32am PDT

O zaman en güzel #tbt gelsin....😌🦋#headandshoulders A post shared by Serenay Sarıkaya (@serenayss) on Aug 31, 2017 at 3:22am PDT

📷 @fethikaraduman ❤️😘❤️ A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Sep 11, 2017 at 11:41pm PDT

بشرى بكين/blockquote> هاندا سورالسيريناي سركايامريام أوزرلي

وكان آخر فيلم شارك فيه تاتليتوغ هو "حلم الفراشة" في 2013. وسيحكي الفيلم الجديد قصة حزينة لأب وابن.

ويعتبر الفيلم الجديد هو ثالث عمل للممثل التركي، والذي يعرف باسم "مهند" في العالم العربي.