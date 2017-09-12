مهند يبحث عن شريكته في فيلمه الجديد.. وهؤلاء الأربعة هن أبرز المرشحات

سيشارك الممثل التركي، كيفانش تاتليتوغ، في فيلم جديد، سيبدأ تصويره الشهر القادم.
ومن المفترض أن يختار تاتليتوغ شريكته في الفيلم الجديد من بين 4 ممثلات تركيات.
وذكر موقع Takvim التركي الأربع ممثلات وهن مريم آوزرلي، سيريناي سركايا، هاندا سورال، وبشرى بكين.
بشرى بكين
/blockquote> هاندا سورال
سيريناي سركايا
مريام أوزرلي
وكان آخر فيلم شارك فيه تاتليتوغ هو "حلم الفراشة" في 2013. وسيحكي الفيلم الجديد قصة حزينة لأب وابن.
ويعتبر الفيلم الجديد هو ثالث عمل للممثل التركي، والذي يعرف باسم "مهند" في العالم العربي.