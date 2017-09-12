معلومات سريعة عن مؤتمر آبل اليوم.. الموعد وكيفية مشاهدة البث المباشر

تحتفل شركة آبل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون، لذا يُتوقع أن تقدم خلال حدث اليوم هاتفاً يكون على قدر المناسبة.

وتتحدث التسريبات أن عملاقة التقنية الأميركية تعتزم اليوم الإعلان عن أكثر من هاتف آيفون. ويُشاع أن الشركة ستعلن عن هاتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس وهاتف مميز خاص بالمناسبة باسم آيفون إكس iPhone X.

هذا ويُتوقع أن يأتي هاتف العام الحالي بتصميم مميز تستغني فيه الشركة لأول مرة عن زر الرئيسية، مع تقديم شاشة تملأ كامل الواجهة تقريباً.

وإلى جانب هواتف آيفون الجديدة، يُتوقع أن تعلن آبل عن إصدار جديد من منصة التلفاز خاصتها "آبل تي في" Apple TV تدعم تقنية 4K، بالإضافة إلى الإصدار الأحدث ذي الرقم 11 من نظام آي أو إس، المشغل لأجهزتها المحمولة، ومزيد من التفاصيل فيما يخص جهاز المساعدة المنزلية "هوم بود" HomePod.

وإليكم موعد حدث آبل وطريقة مشاهدة البث المباشر على الإنترنت.



الزمان: يبدأ حدث آبل، اليوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2017، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت غرينتش، والساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9 مساءً بتوقيت دبي.

المكان: في مسرح ستيف جوبز بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

كيفية مشاهدة البث المباشر: لمشاهدة البث يحتاج المستخدم لجهاز آيفون أو آيباد أو ماك (متصفح سفاري فقط)، ومنصة آبل تي في، وحاسب شخصي بنظام ويندوز على متصفح إيدج فقط، وذلك من خلال الرابط الخاص بالحدث.