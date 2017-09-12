عادت البدلات والمكافآت فارتفع إنفاق مستهلكي السعودية لأعلى مستوى منذ 9 شهور

قالت شركة الراجحي المالية (سعودية خاصة)، إن إنفاق المستهلكين شهد تحسناً، في يوليو/تموز 2017، وهو أعلى مستوى مسجل منذ 9 شهور.

واستند تقرير "الراجحي" الصادر، اليوم الثلاثاء، على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إذ حققت عمليات نقاط البيع والسحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي، أفضل معدلات نمو سنوية خلال 9 أشهر.

وأضافت الشركة، التي تعد الذراع الاستثمارية لـ"مصرف الراجحي"، أن عمليات نقاط البيع ارتفعت بنسبة 12.8% على أساس سنوي، في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بانخفاض سنوي نسبته 0.8% في يونيو/حزيران السابق له.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعادت السعودية جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها، في سبتمبر/أيلول 2016، إلى ما كانت عليه.

وأشار التقرير إلى أن عمليات أجهزة الصرافات الآلية، ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، في يوليو/تموز الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 11.4% على أساس سنوي، في يونيو/حزيران السابق له.

ومنذ قرار سبتمبر/أيلول الماضي، تباطأت القوة الشرائية في الأسواق السعودية خاصة لدى فئة المواطنين، مع ارتفاع في نسب التضخم في البلاد، قبل أن تعاود الانخفاض العام الجاري.

وعانت السعودية منذ منتصف 2014 من تراجع إيراداتها المالية، نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها لاتخاذ إجراءات تقشفية العام الماضي، طالت مزايا وبدلات للموظفين العموميين في المملكة.