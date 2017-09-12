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صور: نجوم الفن في الزفاف "الأسطوري" لنجمَي "مسرح مصر".. شاهد اللقاء الأول بين الغريمين كريم السبكي وأحمد فهمي

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MASRAH MASR
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احتفل ممثلا "مسرح مصر" حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح بزفافهما، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، في فندق Four Seasons بالقاهرة، في حضور عدد من نجوم الفن.


Now 🙊🙊😻

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Now 😍😍

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ولعها نااااار 😻🙊

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فيما انتشرت صور للحفل على الشبكات الاجتماعية، وقد حازت بعض التصميمات إعجابَ المتابعين، من استخدام عربة مثل عربة سندريلا من الفيلم الكارتوني الشهير لديزني.


العربية وهى منورة 😍😍🙊

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القاعة 😻😻🙊

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ومن أبرز المشاهد التي حظيت على الاهتمام، اجتماع الممثل أحمد فهمي بالمخرج كريم السبكي، لأول مرة منذ عامين، بعد زواج فهمي من منة حسين فهمي، وزواج السبكي من شهد رمزي وهي طليقة فهمي، وشقيقة شريف رمزي الزوج الأول لمنة، بحسب موقع "في الفن".



masrah masr



masrah masr

بالإضافة إلى التنافس الفني بينهما بعرض شركة السبكي أفلاماً إبان عرض فيلم "كلب بلدي" لأحمد فهمي، والذي نفى فهمي أن يكون سبباً لمشكلات بينهما في برنامج "100 سؤال" في وقتٍ سابق.

كما اهتم المتابعون بإطلالة بعض الفنانين في الحفل، ومنهم الفنانة دنيا سمير غانم، عقب عودتها من الحج، والتي أطلَّت بفستان أصفر اللون في حفل زميلها في بطولة مسلسل "في اللا لا لاند"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2017.



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masrah masr

وقد أحيا الحفل الفنان هشام عباس، وحكيم، وأوكا وأورتيجا، وكان نجوم "مسرح مصر" من أوائل الحضور في الحفل، ومنهم: أشرف عبد الباقي، ودينا ويزو، ومحمد عبد الرحمن، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وعلي ربيع، وكريم عفيفي.





كما حرص الممثل أحمد فهمي، وشقيقه كريم فهمي، وأحمد زاهر، وأكرم حسني، وماجد المصري، وأحمد فتحي، وهنا الزاهد، وسارة سلامة على الحضور.

بالإضافة إلى نقيب "المهن التمثيلية" أشرف زكي، وزوجته روجينا، وأحمد رزق، وسليمان عيد، وشيماء سيف، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج كريم السبكي، والمنتج محمد السبكي.







 

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