صور: نجوم الفن في الزفاف "الأسطوري" لنجمَي "مسرح مصر".. شاهد اللقاء الأول بين الغريمين كريم السبكي وأحمد فهمي

احتفل ممثلا "مسرح مصر" حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح بزفافهما، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، في فندق Four Seasons بالقاهرة، في حضور عدد من نجوم الفن.

Now 🙊🙊😻 A post shared by مسرح مصر 😉❤(الزنخة 😂) (@fanz_masr7_masr) on Sep 11, 2017 at 3:19pm PDT

Now 😍😍 A post shared by مسرح مصر 😉❤(الزنخة 😂) (@fanz_masr7_masr) on Sep 11, 2017 at 3:16pm PDT

ولعها نااااار 😻🙊 A post shared by مسرح مصر 😉❤(الزنخة 😂) (@fanz_masr7_masr) on Sep 11, 2017 at 3:13pm PDT

فيما انتشرت صور للحفل على الشبكات الاجتماعية، وقد حازت بعض التصميمات إعجابَ المتابعين، من استخدام عربة مثل عربة سندريلا من الفيلم الكارتوني الشهير لديزني.

العربية وهى منورة 😍😍🙊 A post shared by مسرح مصر 😉❤(الزنخة 😂) (@fanz_masr7_masr) on Sep 11, 2017 at 2:30pm PDT

القاعة 😻😻🙊 A post shared by مسرح مصر 😉❤(الزنخة 😂) (@fanz_masr7_masr) on Sep 11, 2017 at 2:19pm PDT

ومن أبرز المشاهد التي حظيت على الاهتمام، اجتماع الممثل أحمد فهمي بالمخرج كريم السبكي، لأول مرة منذ عامين، بعد زواج فهمي من منة حسين فهمي، وزواج السبكي من شهد رمزي وهي طليقة فهمي، وشقيقة شريف رمزي الزوج الأول لمنة، بحسب موقع "في الفن".

















بالإضافة إلى التنافس الفني بينهما بعرض شركة السبكي أفلاماً إبان عرض فيلم "كلب بلدي" لأحمد فهمي، والذي نفى فهمي أن يكون سبباً لمشكلات بينهما في برنامج "100 سؤال" في وقتٍ سابق.

كما اهتم المتابعون بإطلالة بعض الفنانين في الحفل، ومنهم الفنانة دنيا سمير غانم، عقب عودتها من الحج، والتي أطلَّت بفستان أصفر اللون في حفل زميلها في بطولة مسلسل "في اللا لا لاند"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2017.

















وقد أحيا الحفل الفنان هشام عباس، وحكيم، وأوكا وأورتيجا، وكان نجوم "مسرح مصر" من أوائل الحضور في الحفل، ومنهم: أشرف عبد الباقي، ودينا ويزو، ومحمد عبد الرحمن، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وعلي ربيع، وكريم عفيفي.

ده مش استاذي ده ابويا، علي طول واقف جمبي شاهد علي عقد جوازي، ده المعني الحقيقي لكلمة ابن الناس المحترم عمري ما شفت ولا هشوف في اخلاقه هو و مراته و بناته معنديش كلام اقوله لأن اللي في قلبي ليهم ميتكتبش كفاية اني اقول دول اهلي و عيلتي التانية ❤️ كل سنة و انت في حياتنا و كل سنة و انتوا اطيب عيلة و احلي عيلة❤️ A post shared by Esraa Abdelfattah (@esraa.abdel.fattah) on Sep 10, 2017 at 6:26pm PDT

A post shared by امينة👰official🇪🇬✌ (@masrah_masr) on Sep 11, 2017 at 3:26pm PDT

كما حرص الممثل أحمد فهمي، وشقيقه كريم فهمي، وأحمد زاهر، وأكرم حسني، وماجد المصري، وأحمد فتحي، وهنا الزاهد، وسارة سلامة على الحضور.

بالإضافة إلى نقيب "المهن التمثيلية" أشرف زكي، وزوجته روجينا، وأحمد رزق، وسليمان عيد، وشيماء سيف، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج كريم السبكي، والمنتج محمد السبكي.

A post shared by امينة👰official🇪🇬✌ (@masrah_masr) on Sep 11, 2017 at 3:23pm PDT

A post shared by امينة👰official🇪🇬✌ (@masrah_masr) on Sep 11, 2017 at 3:24pm PDT