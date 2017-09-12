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امتدح بن سلمان ثم أشاد بفنان قطري فاعتقلته السلطات.. شاهد الفيديو الذي أودى بالشاعر السعودي

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ASHSHARASSWDY
سوشال ميديا

انتشرت على الشبكات الاجتماعية أنباء متفرقة عن اعتقال السلطات السعودية للشاعر زياد بن نحيت، بسبب فيديو كان قد انتقد فيه التغطية الإعلامية للأزمة الخليجية، وطلب من الإعلاميين أن يجعلوا من الفنان القطري علي عبد الستار قدوة لهم.

وقال بن نحيت في الفيديو الذي اعتبره البعض سبباً مؤكداً لاعتقاله: "لا يوجد عاقل يرضى بما يحصل، ملاسنات وشتائم وناس ترتزق خلف هذه المواضيع، نحتاج لناس عقلاء تقود الإعلام... عيب ما يحصل!"

وكان الشاعر السعودي قد أشاد في مقطع الفيديو هذا بموقف الفنان القطري إزاء الأزمة، وطلب من الجميع أن يجعلوه قدوة، حيث قال الأخير "لو سألنا شعوب دول الحصار وأبعدنا السياسة والحكام، فلن يكون هناك أحد راض عما يجري بالمنطقة، لأن هذه فتنة".

وبالعودة إلى حساب بن نحيت على تويتر، فقد كان قد نشر تغريدات كثيرة فيها أبيات شعر مدح من خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، آخرها كانت خلال حضور بن سلمان لمباراة المنتخب السعودي أمام الياباني.

الأمر الذي، بحسب بعض المغردين، لم يكن شفيعاً له من الاعتقال.

وقال في تغريدته:

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الأمنية التي يقال إن السلطات السعودية شنتها على عدد من مشاهير الدعاة، حيث أكد خالد فهد العودة، اليوم الأحد، 10 سبتمبر/أيلول 2017، أن شقيقه الداعية السعودي المعروف سلمان العودة اعتُقل من قبل السلطات السعودية.

بينما أكد أيضاً حساب "العهد الجديد" على تويتر نبأ اعتقال الداعية السعودي عوض القرني، بعد ساعات من انتشار خبر اعتقال الداعية سلمان العودة، فيما تواترت أنباء عن اعتقال الداعية الشاب علي العمري وآخرين.

 

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