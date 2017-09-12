تعرَّف على الانتماءات السياسية لوزراء حكومة تونس الجديدة.. وهؤلاء وزارة حركة النهضة الإسلامية

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، بأغلبية مطلقة على تغيير وزاري واسع قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأربعاء الماضي.

والأربعاء الماضي، أجرى الشاهد تعديلاً وزارياً موسعاً على حكومته، شمل 10 حقائب وزارية من أصل 22، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والمالية.

فيما جرى استحداث منصبين وزاريين، وتم أيضاً استحداث مناصب لـ7 كتاب دولة جدد (موظف حكومي بدرجة وزير)، يضافون إلى 8 آخرين بالحكومة لم يتم تغييرهم، ليبلغ إجمالي عددهم 15 كاتب دولة حالياً.

وبحسب رصد لوكالة الأناضول، تكون الانتماءات السياسية لكامل أعضاء حكومة الشاهد المشكَّلة من 28 وزيراً و15 كاتب دولة كالتالي:

حركة نداء تونس ( 58 نائباً/217): 7 وزراء و5 كتاب دولة



وهم خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، ومحمد رضا شلغوم وزير المالية، وسليم شاكر وزير الصحة، ورضوان عيارة وزير النقل، وحاتم بن سالم وزير التربية، وسلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة.

أما كتاب الدولة فهم حاتم شهر الدين الفرجاني لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، عادل الجربوعي، لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، وشكري بن حسن لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وهاشم لحميدي لدى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلف بالمناجم، وعماد جبري لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة.

حركة النهضة (69 نائباً): 4 وزراء و3 كتاب دولة



وهم زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وعماد الحمامي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفيق الراجحي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.

أما كتاب الدولة فهم سيدة الونيسي، لدى وزير التكوين المهني والتشغيل مكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، وخليل لعميري لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي، والحبيب الدبابي لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بالاقتصاد الرقمي.

حزب آفاق تونس (10 نواب): وزيران وكاتبا دولة



الوزيران هما، فوزي عبد الرحمن وزيراً للتكوين المهني والتشغيل، ورياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة.

أما كاتبا الدولة فهما هشام بن أحمد لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وعبد القدوس السعداوي لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب.

المنظمات الوطنية 3 وزراء



مقربان من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) هما محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وخالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وعن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين) عمر الباهي وزير التجارة.

3 وزراء وكاتبا دولة عن الأحزاب الصغيرة



وهم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يسار) سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعن حزب المبادرة الوطنية الدستورية (دستوري 3 نواب) نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، وعن الحزب الجمهوري (وسط له نائب واحد) إياد الدهماني، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.

وعن حركة مشروع تونس (24 نائباً)، مقربتان منها هما كاتبة دولة لدى وزير النقل، سارة رجب، وأخرى لدى وزير الصحة، سنية بالشيخ.

المستقلون 9 وزراء و3 كتاب دولة



وهم لطفي براهم (جديد)، وزير الداخلية، وغازي الجريبي وزير العدل، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، وأحمد عظوم وزير الشؤون الدينية، ومحمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، وسليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

و3 كتاب دولة وهم صبري بشطبجي لدى وزير الشؤون الخارجية، وعبد الله الرابحي لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلف بالموارد المائية والصيد البحري، وسليم فرياني لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

