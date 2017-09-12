هل نودِّع الكتابة بأيدينا قريباً؟ جامعة كمبريدج قد تستغنى عن الأقلام وتسمح للطلاب باستخدام اللابتوب في الامتحانات

تدرس جامعة كمبريدج مسألة الاستغناء عن الامتحانات الكتابية الإجبارية والسماح للطلاب باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللوحات الإلكترونية بدلاً من ذلك.
ويأتي ذلك بعدما اشتكى الأساتذة من أن الكتابة اليدوية للطلاب أصبحت غير مقروءة، بحسب صحيفة Telegraph البريطانية.
ويقول الأكاديميون إن هذه الخطوة -التي من شأنها أن تضع حداً لتقليد دام أكثر من 800 سنة- طرأت؛ لأن الطلاب يعتمدون بشكل كبير جداً على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في المحاضرات، ولأنهم فقدوا القدرة على الكتابة باليد.
وقد بدأت جامعة كمبريدج الآن مشاورات حول هذا الموضوع كجزء من "استراتيجية التعليم الرقمي"، بعد أن جربت بالفعل مخطط كتابة الامتحان بكليات التاريخ والكلاسيكيات في وقت سابق من هذا العام.
وكانت جامعة أيندنبيرغ قد بدأت بالفعل في تنفيذ خطة مماثلة على طلاب الصف الأول والثاني الدارسين للاهوت، بداية من عام 2001، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
هل نودِّع الكتابة بأيدينا قريباً؟ جامعة كمبريدج قد تستغنى عن الأقلام وتسمح للطلاب باستخدام اللابتوب في الامتحانات
تدرس جامعة كمبريدج مسألة الاستغناء عن الامتحانات الكتابية الإجبارية والسماح للطلاب باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللوحات الإلكترونية بدلاً من ذلك.
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