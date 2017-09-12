إن لم تستطع شراء غالاكسي نوت 8 بسبب سعره المرتفع.. فإليك أرخص 8 بدائل منافسة

يُعد هاتف "غالاكسي نوت 8" الجديد هاتفاً رائعاً، لكنه يأتي أيضاً بسعر هائل، فسعره يتراوح بين 930-960 دولاراً أميركياً.

وهنا تقع الإشكالية؛ فطالما كنت تستخدم جميع تلك المميزات الرائعة، مثل الكاميرا المزدوجة لالتقاط البورتريه أو فن تصوير الأشخاص، وقلم "إل إي بن" للكتابة والرسم والتنقل خلال الهاتف، فإن هاتف "غالاكسي نوت 8" الجديد يستحق الاستثمار فيه.

وتأتي شاشة الهاتف اللوحي الجديد، التي تدعم تقنية "سوبر أمولد" Super AMOLED، بقياس 6.3 بوصة وبدقة 2960×1440 بيكسل مع كثافة تبلغ 522 بيكسل في البوصة الواحدة. هذا ويأتي الهاتف مع حماية من الإصدار الأحدث من زجاج جوريلا غلاس 5، الذي يغلف واجهته وظهره.

ولكن، إذا كنت غير مهتم بتلك الإضافات بصورة خاصة، فيمكنك محاولة الاطلاع والحصول على واحد من هذه الهواتف الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها، بحسب تقرير موقع Cnet.

"غالاكسي S8" أو "غالاكسي S8 بلس"

• سعر "غالاكسي S8": ما يقرب من 750 دولاراً أميركياً.

• سعر "غالاكسي S8 بلس": ما يقرب من 850 دولاراً أميركياً.

يُعد من الهواتف الرائدة لشركة سامسونغ، تم إصداره في الربيع، وهو هاتف ممتاز بصورة عامة. وعلى الرغم من أن هاتف S8 ليس لديه قلم "إس بن" مثل جهات نوت 8، أو كاميرا ثانية لالتقاط البورتريهات، فإن هاتف S8 لديه نفس الشاشة المنحنية الجميلة بعرض منحنٍ، بالإضافة إلى أن سمكه صغير جداً.

كما أنه يأتي ضمن أفضل الأجهزة المتطورة المليئة بالمميزات الأخرى مثل مقاومة الماء، والشحن اللاسلكي وبصمة العين. حجم الشاشة S8 بلس أقل من حجم شاشة نوت 8 فقط بواحد من عشر بوصات؛ إذ يأتي بشاشة حجمها 6.2 بوصة في مقابل 6.3 في حالة هاتف نوت 8.

LG G6

يتراوح السعر في حدود: 600 دولار أميركي إلى 720 دولاراً أميركياً

يتميز هاتف LG G6 بأنه طويل، ورفيع جداً، كما يشبه كثيراً هاتف سامسونغ غالاكسي S8، إلا أنه أرخص منه. بالتأكيد فإن هاتف "غالاكسي S8" يجذب اهتماماً أكثر كما أن لديه المزيد من الميزات النظرية، ولكن لا يمكنك تجاهل الفرق في السعر لصالح جهاز LG G6.

مع هاتف LG G6، ستحصل على هاتف بشكل جذاب، بالإضافة إلى صلابته التي يتميز بها والتحديث الدائم لنظام التشغيل الخاص به وهو أندرويد، كما يوفر لك اثنين من الكاميرات بجودة 13 ميغابكسل في مقدمة وخلفية الهاتف، حتى إنك لن تشعر بالفرق بين الاتجاهين.

oneplus 5









السعر: النسخة الـ64GB تأتي في حدود 479 دولاراً أميركياً

السعر: النسخة الـ128 GB تأتي في حدود 539 دولاراً أميركياً

هذا أحد الهواتف التي تتصدر قوائم الهواتف لتلك القيمة المالية. "ون بلس 5" هو هاتف أندرويد ممتاز في كل شيء، ينافي هاتف "ون بلس 5" نظيره غالاكسي نوت 8 من، حيث خاصية الكاميرا المزدوجة، ويحمل نفس المعالج السريع "سناب دراجون 835" (على الرغم من أن بعض المناطق تأتي بمعالج إكسينوس المصنّع من قِبل سامسونغ).

كما يتميز أيضاً بخاصية الشحن السريع، وقدرته التخزينية الكبيرة، بالإضافة إلى عمر بطاريته الطويل وقارئ بصمات الأصابع الذي يسهل الضرب عليه في كل مرة.

موتو Z2 فورس

• السعر: يبدأ عند 730 دولاراً أميركياً

لا يُعد هاتف موتورولا الممتاز "موتو Z2 فورس" رخيصاً، ولكنه يأتي باثنتين من الكاميرات بقوة 12 ميغابكسل، ونفس المعالج سناب دراجون 835، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع الذي يسهل الوصول إليه، والذي يمكنك استخدامه أيضاً بمثابة لوحة لمس للتحكم.

في حين يتميز جهاز غالاكسي نوت 8 بقلم إس بن، فإن جهاز "موتو Z2 فورس" يحفر اسمه من خلال شاشته المقاومة للكسر والمودس المغناطيسي، والذي يساعد في إعطاء الهاتف عمراً أطول لبطاريته، على سبيل المثال، أو ربما نمطاً أفضل قليلاً.

موتو Z2 بلاي

• السعر: 499 دولاراً أميركياً

يأتي جهاز "موتو Z2 بلاي" أرخص حتى من نظيره "Z2 فورس"، لا يزال لدى هاتف "موتو Z2 بلاي" بطارية طويلة الأمد للغاية ومجموعة جيدة من المواصفات.

إنه هاتف جدير حقاً بالإعجاب، جيد جداً في المدى المتوسط؛ إذ إنه يأتي بالمميزات البرمجية الإضافية لـ"موتورولا"، كما أنه يدعم نفس خاصية المودس المغناطيسية تماماً كهاتف "موتو Z2 فورس".

HTC U11









السعر: 649 دولاراً أميركياً

ربما لا نكون مقتنعين تماماً بهذا الهاتف القابل للضغط، ولكن من يهتم؟! لا يزال هاتفاً رائعاً، مقاوماً للماء ويعمل تماما كأي جهاز آخر.

وإذا كان جهاز "جوجل بكسل "2 قد روج لقابليته للضغط؛ مما جعله منتشراً، فإنه يمكنك المراهنة أن "إتش تي سي U11" سيكون أكثر انتشاراً في الشارع قريباً.

آيفون إس إي

السعر: النسخة الـ16GB تأتي في حدود 399 دولاراً أميركياً

السعر: النسخة الـ64GB تأتي في حدود 499 دولاراً أميركياً

إذا كنت ممن يفضل الشاشات الأصغر حجماً ونظام تشغيل آبل IOS، فإن هاتف آيفون إس سي يُعد أرخص هاتف، قد تم مؤخراً زيادة قدرته التخزينية، مما يجعل النسخ الجديدة لجهاز آيفون إس إي 2017 تستحق المال الذي يُدفع فيهاً.

ويُعدّ هذا الموديل أحد تلك الهواتف القليلة التي مازالت تحتفظ بحجمها المتوسط، ولكن تتميز تلك الشاشة ذات البوصات الأربع بأداء أكثر من لائق. فقط، كن على علم بأنك لن تحصل على ذلك التصميم الحديث (مرحباً بتلك الحافات السميكة مجدداً) أو ميزات آبل الأكثر حداثة، مثل خاصية اللمس في الأبعاد الثلاثية 3D. هل تعرف ما ستحصل عليه؟ فقط سماعة رأس.