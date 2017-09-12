للكوكب محامون أيضاً.. بريطاني يترافع أمام المحاكم دفاعاً عن الأرض

جيمس ثورنتون، محامٍ يدافع عن موكل واحد فقط؛ إذ يترافع أمام المحاكم دفاعاً عن كوكب الأرض.



تتركز قضايا ثورنتون حول التلوث وحماية البيئة، كما أسس جمعية قانونية مع محامين متطوعين حول العالم لخدمة ذلك الهدف.



تعرَّفوا على ثورنتون ونشاطه أكثر في هذا الفيديو.

