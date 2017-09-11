السعودية: إحباط هجوم لداعش استهدف تفجير وزارة الدفاع باستخدام أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء

أعلن مصدر سعودي، أمس الاثنين، أن قوات الأمن أحبط مخططاً لتنظيم "داعش" كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع السعودية بالرياض.

إحباط مخطط إرهابي لتنظيم #داعش كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في #الرياض. — واس (@spagov) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

ونقلت وكالة "واس" عن المصدر قوله إن الأمن تمكن من القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذ العملية الإرهابية، وهما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما.

القبض على انتحاريين مكلفين بتنفيذ مخطط إرهابي وهما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد قبل بلوغهما مقر وزارة الدفاع بالرياض.#واس pic.twitter.com/aZMXFanRnq — واس (@spagov) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف المصدر: " اتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسمهما يختلفان عن ما هو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما، كما ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية، ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار إليهما آنفا وما إذا كانا سيقدمان على ارتكابه، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن".

مصدر مسؤول:رئاسة أمن الدولة تمكنت من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضدأمن المملكة وتحييد خطرهم والقبض عليهم #واس — واس (@spagov) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

وضبط أفراد الأمن السعودي حزامين ناسفين، يزن كل واحد منهما 7 كيلوغرامات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية محلية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء.

كما تم ضبط استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكرا للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية مع الموقوفين على ذمتها للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي.