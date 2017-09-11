المكتب السياسي الجديد لحماس يعقد أول اجتماعاته في القاهرة برئاسة إسماعيل هنية

كشف مصدر مطلّع في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول، أن حركته عقدت، "مؤخراً"، أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد في العاصمة المصرية القاهرة.

ويمثل هذا الاجتماع تطوراً لافتاً في العلاقة بين القاهرة وقطاع غزة، التي خيّم عليها التوتر والاتهامات طويلاً، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهمات بين السلطات المصرية و"حماس"، التي تدير قطاع غزة، الحدودي مع مصر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات للأناضول، أن الاجتماع ترأسه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بحضور عدد من أعضاء المكتب الذين رافقوه من قطاع غزة، وآخرين من الخارج.

واعتبر أن "هذا الاجتماع يأتي في إطاره الطبيعي، لوجود أعضاء المكتب السياسي للحركة (من غزة والخارج) في القاهرة (منذ السبت الماضي)، إلى جانب رئيس المكتب، إسماعيل هنية".

لأول مرة منذ تولي الرئيس السيسي حكم في مصر .. اجتماع غير مسبوق للمكتب السياسي لـ«حماس» في القاهرة برأسة إسماعيل هنية https://t.co/q4AthVENXu — اخبار اليوم من مصر (@Akhbar_Misr_TW) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

ومضى قائلاً إن "أعضاء المكتب السياسي لحماس ناقشوا خلال الاجتماع أولويات الحركة، إضافة إلى سبل تعزيز الفهم المشترك لتحرك حماس في المرحلة المقبلة".

وقال المصدر الفلسطيني إنه لا يوجد موعد محدد لعودة وفد "حماس"، برئاسة هنية، إلى غزة، عقب انتهاء زيارته للقاهرة.

مستعدون لإبرام اتفاق فوري مع فتح

وفد حماس أكد استعداده للحوار مع حركة فتح فوراً لإبرام اتفاق مصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحركة مع وزير المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، بحسب البيان الصادر عن الحركة عقب الاجتماع.

وأوضح البيان أن وفد "حماس" الذي وصل إلى مصر يوم السبت الماضي، برئاسة إسماعيل هنية، أكد استعداده لعقد جلسات حوار مع "فتح" في القاهرة فوراً لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه.

كما عبرت حماس عن استعدادها لحل اللجنة الإدارية (حكومة الأمر الواقع التي تديرها حماس في قطاع غزة) فوراً وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.

وأكد الوفد حماس حرص الحركة على أمن واستقرار مصر وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمن مصر.

الجولة الأولى لهنية

وكان هنية غادر غزة، السبت الماضي، ضمن وفد رفيع المستوى من قيادات حركته، متوجهاً إلى القاهرة.

وهذه هي الجولة الخارجية الأولى لهنية، منذ انتخابه رئيساً للمكتب السياسي لـ"حماس"، خلفاً لخالد مشعل، في مايو/أيار الماضي.

وقال مصدر مطلع في "حماس"، للأناضول، آنذاك، إن الوفد يضم إلى جانب هنية، كلاً من يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة، ونائبه خليل الحية، وروحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لـ"حماس".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوفد سيجري محادثات مع المسؤولين المصريين، بحضور قادة من الحركة في الخارج، ومنهم موسى أبومرزوق، وصالح العاروي، وربما يغادر مصر في جولة خارجية تشمل دولاً عربية وإسلامية.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص، منذ أكثر من 10 سنوات، ويرتبط القطاع مع مصر بمعبر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد المتاح لسكان القطاع على العالم الخارجي.