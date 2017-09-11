المصرية الملقبة بـ"أسمن امرأة في العالم" تحتفل بعيد ميلادها.. هكذا ظهرت في صورها الجديدة

احتفلت المصرية إيمان عبد العاطي، المعروفة بأسمن امرأة في العالم، بعيد ميلادها بأحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبوظبي، في حضور عدد من أسرتها، بعدما انتقلت إليها من الهند قبل عدة أشهر.

ونشرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، صوراً لإيمان بعدما فقدت الكثير من وزنها، وهي تحتفل مع أسرتها بعيد ميلادها والفريق الطبي المعالج لها في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري بمستشفى رجيل في أبوظبي.

ووجهت إيمان عبد العاطي الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي المعالج لها، واستطاعت أن تنطق أسماءهم، وكذلك توجهت هي وأسرتها بالشكر لكل من شارك في تخفيف ألمها.



ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية صورة لإيمان وهي تحتفل بعيد ميلادها.





وقال الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "في بي إس" للخدمات الصحية المشرفة على علاج إيمان: "قد سجلنا تحسناً كبيراً في حالتها الصحية بوجه عام".





وأضاف فاياليل: "رؤيتنا للابتسامة التي تعلو وجه إيمان تعطينا الدافع الكبير لاستكمال هذه المهمة الإنسانية بكل إصرار وتفانٍ"، مشيراً إلى أن "هدفنا الأكبر هو محاربة السمنة، وإيمان هي الواجهة لكل الخطط التي نضعها لمكافحة هذا المرض".

وتابع: "نحن نأمل أنه وبعد التعافي الكامل لها، أن تصبح إيمان سفيرة مكافحة السمنة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأن نشجع الناس على تبني نمط حياة صحي".



وبدأ الفريق الطبي في التخطيط لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج والتي سوف تستغرق من 3 إلى 4 أشهر.

وتحسنت الحالة الصحية لإيمان في الفترة الأخيرة، بعد تدهورها بشكل كبير في أثناء وجودها بالهند، وكانت قد أصيب الفتاة المصرية بشلل في جانبها الأيمن، قبل أن تشفى منه مؤخراً.