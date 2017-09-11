في أقل من 24 ساعة.. السعودية تعتقل داعيةً رابعاً

تداول رواد الشبكات الاجتماعية، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، تغريدات عن اعتقال السلطات السعودية للداعية والباحث السعودي حسن فرحان المالكي.

وقال نجل المالكي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر":

للأسف أعتقل والدي الشيخ حسن فرحان المالكي ظهر هذا اليوم في مدينة أبها



دعواتكم — العباس حسن المالكي (@alabbas66) September 11, 2017

اعتقال "الفرحان" جاء بعد أقل من يوم على اعتقال الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني، والدكتور علي العمري؛ بسبب تغريدات اعتبرتها الأجهزة الأمنية السعودية متعاطفةً مع قطر.

وعُرف المالكي بآرائه الدينية في قضايا حساسة مثل "عدالة الصحابة"؛ ما سبَّب له مشاكل كثيرة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت المالكي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، قبل أن تفرج عنه، لكنه ما زال حتى هذه الساعة ممنوعاً من السفر خارج السعودية.