دبي وأبوظبي والدوحة تتصدر الشرق الأوسط ولندن الأولى عالمياً.. تعرف على أفضل المراكز التجارية في العالم

جاءت الإمارات وقطر في صدارة الدول العربية الأفضل من حيث التنافسية كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر عن مؤسسة "زد ين" البريطانية.

وقال "مارك يندل"، المدير المشارك لمؤسسة "زد ين" البريطانية، على هامش مؤتمر صحفي، عُقد بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) للإعلان عن نتائج المؤشر، إن "إمارة دبي تصدرت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والــ18 على الصعيد العالمي".

وأضاف "يندل" أن إمارة أبوظبي حلت في المرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والـ"25" عالمياً في قائمة أكبر المراكز المالية، بينما احتلت الدوحة المرتبة الثالثة عربياً والــ"45" عالمياً في القائمة.

وجاءت البحرين في المركز الرابع عربياً والـ"51" عالمياً، يليها الرياض في المركز الرابع عربياً والـ"77" عالمياً.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح "يندل" أن لندن نجحت في الحفاظ على صدارتها للمراكز المالية حول العالم، رغم مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وجاءت "نيويورك" في المرتبة الثانية وهونغ كونغ في المرتبة الثالثة، يليها سنغافورة، وطوكيو، وشنغهاي.

يُذكر أن مؤسسة "زد ين" تقوم بإعلان نتائج المؤشر وفقاً لعملية قياس 29 ألف تقييم للمراكز المالية، وأكثر من 100 مؤشر صادر من منظمات عالمية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".