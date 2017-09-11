الصين أكثر الدول المصدرة في العالم تلجأ إلى إسرائيل لاستيراد الطاقة النظيفة بـ300 مليون دولار

وقعت الصين اتفاقاً لتوريد تكنولوجيا الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة والتقنيات الزراعية المتقدمة من إسرائيل، بقيمة 300 مليون دولار، بحسب ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول، أن الاتفاق، الذي تم توقيعه في بكين يتضمن زيادة صادرات منتجات التكنولوجيا النظيفة من إسرائيل إلى الصين، لتبلغ قيمتها 300 مليون دولار.

وأوضح البيان أن وزير المالية الإسرائيلي موشي كاهلون وقّع الاتفاق في بكين، من دون توضيح المسؤول الموقع عن الجانب الصيني، أو الفترة الزمنية لتصدير تلك التكنولوجيا.

واعتبر كاهلون، في البيان نفسه، أن الاتفاق "يدل على قوة الصناعة الإسرائيلية وسمعتها عالمياً، والتعاون الاقتصادي المعزز مع الحكومة الصينية".

وبموجب الاتفاق ستموّل البنوك الإسرائيلية، من خلال ائتمان طويل الأجل، المستوردين الصينيين الذين يشترون معدات من المصدرين الإسرائيليين، بحسب البيان.

وأعلنت الوزارة أن البروتوكول المالي للاتفاق يسمح ببنية تحتية سريعة لتنفيذ الصفقات التصديرية من إسرائيل إلى الصين.