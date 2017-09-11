تحرش بـ3 أطفال قبل 40 عاماً.. السجن عامان لرجل عمره 102 سنة!

قال مدّعون إن رجلاً بريطانيّاً يبلغ من العمر 102 عام حصل، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، على حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ؛ للاعتداء الجنسي على فتاة في سبعينيات القرن الماضي ويُعتقد أنه أكبر شخص يُدان بارتكاب جريمة في بريطانيا.



وحصل دوغلاس هامرسلي على حكم بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، بعد أن أقرَّ بالذنب في 3 اتهامات بالاعتداء الجنسي.



وقال الادعاء الملكي إن حوادث الاعتداء وقعت في منطقة بكنغهامشير (إلى الغرب من لندن)، عندما كان عمر الضحية يتراوح بين 5 و8 أعوام.



وقالت المدّعية جيني لاسكار هال: "تمكنّا من محاكمة هامرسلي؛ بفضل إبلاغ الضحية عنه على الرغم من أن الجرائم التي ارتكبها ترجع إلى أكثر من 4 عقود".



وفي ديسمبر/كانون الأول، سُجن رجل عمره 101 عام لمدة 13 عاماً في سلسلة من الجرائم الجنسية بحق أختين وأخيهما. وقالت الشرطة إنه كان أكبر شخص يدان في جريمة بالتاريخ القانوني البريطاني.