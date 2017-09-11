تائه ومشتت وتبحث عن هدفك؟ إليك تطبيقات رائعة لإدارة أحلامك!

الخطوة الأولى نحو تحقيق شيء ما هي وضع هدف. لا يمكنك تحقيق أي شيء إلا إذا كنت قد حددت النتيجة المرجوة مسبقاً.

تحديد الهدف مهم جداً، ولكن، في النهاية، هو ليس سوى جزء صغير من اللعبة كلها. جزء يبدو أن معظمنا يتخلى عنه رغم أنك لن تنجز شيئاً ما بشكل احترافي إلا عبره.

نحن نستسلم غالباً بخصوص تحديد أهدافنا؛ لأن تحقيق الهدف ليس بسيطاً، هو ليس مجرد الانتقال من النقطة "أ" إلى النقطة "ب"؛ بل هو أشبه بالانتقال من الألف إلى الياء، وكل حرف موجود بينهما يمثل عقبة وتحدياً.

من ثم، أنت بحاجة إلى ما يساعدك على وضع أهدافك وتحويلها إلى مهام يومية وأسبوعية وشهرية؛ كي تتمكن من السير نحو النتيجة المرجوة في النهاية.

هذه التطبيقات ستساعدك على محاسبة نفسك على الخطوات المفترض اتخاذها كل يوم، وتتبع التقدم الذي أحرزته بالفعل، ومساعدتك في تشكيل العادات التي هي ضرورية لتحقيق أهدافنا. لذلك، إذا كان لديك هدف تريد تحقيقه، فعليك أن تبدأ الآن.

Habitica: Gamify Your Tasks









في نظر الكثير من الخبراء، يعد هو التطبيق الأفضل حالياً.

إذا كنت من محبي ألعاب إتمام المهام RPG games، فسوف تستمتع باستخدام هذا التطبيق، فهو يأخذ عناصر مثل هذه الألعاب ويدمجها مع مهامك وأهدافك الخاصة.

في التطبيق، سوف تقوم بإنشاء شخص افتراضي Avatar، وستحصل على معدات وبضائع، وسيزداد مستواك أعلى وأعلى، تماماً كما لو أنك تحرز التقدم في اللعبة، الفرق هنا أنك لن تحتاج إلى القتال لكسب الخبرة والذهب؛ بل تحتاج فقط لإتمام مهامك اليومية الخاصة بك.

هناك 3 أنواع من المهام: المهام اليومية، والعادات، والمهام العامة. كلما أتتمت أياً من هذه الفئات ستكسب نقاطاً.

في نوع المهام المعروف باسم العادات في هذا التطبيق، ستساعدك على بناء عادات جديدة تفيد في تغيير عاداتك المعتادة إلى أخرى تفيد في مزيد من التقدم نحو الهدف.

يمكن أن تكون العادات إيجابية أو سلبية. العادة الإيجابية هي الشيء الذي تريد الاندماج فيه خلال حياتك اليومية مثل الرياضة، في حين أن العادة السلبية هي عكس ذلك تماماً. هو شيء تريد الإقلاع عنه مثل التدخين.

التطبيق يتتبع كل شيء، ويقوم بمكافئتك ومعاقبتك على أساس إتمامها. وإذا كنت لا تقوم بإكمال المهام الخاصة بك في الوقت المحدد، فإن التطبيق يعاقبك عن طريق خفض درجاتك.

التطبيق مجاني مع وجود خيارات الشراء من داخل التطبيق.

تحميل التطبيق لنظام أندرويد من هنا.

تحميل التطبيق لنظام IOS من هنا.

Strides: Habit Tracker for Daily & Life Goals









أحد التطبيقات المميزة المليء بالكثير من الخصائص الرائعة.

في حين أن معظم التطبيقات تركز أكثر على جانب "الهدف الشخصي" للأشياء، فإن هذا التطبيق يضع توازناً واضحاً بين الأهداف الشخصية والمهنية.

عندما تقوم بإضافة هدف، فإن التطبيق يسألك ما إذا كان الهدف عادة أم عدداً أم المشروع. خيار العادة ببساطة، يتيح لك اختيار العادة التي تريد بناءها ومتابعتها. كل ما عليك القيام به، هو تعيين الوقت وتكرار المهام، وسوف تتبع التقدم المحرز الخاص بك.

خيار العدد يسمح لك بتحديد الأهداف العددية؛ مثل: الادخار، وتخفيضات الديون، وساعات القراءة.

خيار المشروع هو المكان الذي يمكنك فيه إنشاء أهدافك المهنية. يمكنك إنشاء مشاريع وتعيين معالم متعددة داخل المشروع الواحد. يمكن تعيين كل مَعلم لفترة زمنية محددة. وبمجرد الانتهاء ينعكس التقدم في التطبيق تلقائياً.

التطبيق يرسل لك الإخطارات كلما جاء وقت مهمة، لضمان أنك لن تنسى أبداً مهمتك.

من الأمور الجيدة في التطبيق خاصية "شريط الحالة". الشريط يُظهر لك التقدم في لمحة. أضف إلى هذا عدة خصائص جيدة يمكنك استكشافها بنفسك.

التطبيق مجاني مع إمكانية الشراء من داخله.

تحميل التطبيق لنظام IOS من هنا.

HabitHub – Habit and Goal Tracker









يتبع هذا التطبيق مبدأ البساطة والشرائط. في بعض الأحيان، الناس لا يريدون شيئاً معقداً مثل التطبيق الأول، لكنهم يحتاجون فقط إلى شيء يساعدهم على تتبع عاداتهم والتقدم اليومي دون إضافة أي تفاصيل كثيرة.

بالنسبة لهؤلاء، فإن هذا التطبيق يمكن أن يعمل معهم بشكل جيد. ببساطة، التطبيق يتيح لك إضافة الأهداف، وتتبع مسارات التقدم الخاص بك ويظهر ذلك من خلال الرسوم البيانية التي يسهل فهمها.

يمكنك إضافة إجراءات أخرى داخل كل هدف وتعيين الوقت الذي تريد القيام به.

ستحب أيضاً نظام المكافأة في هذا التطبيق. يمكنك تخصيص المكافآت حسب رغبتك للحفاظ على دوافعك كل يوم. على سبيل المثال، يمكنك إضافة "مشاهدة حلقة من مسلسل لعبة العروش" لكل 7 أيام متتالية تؤدي فيها مهامك بنجاح.

لذلك، أنت تعرف أنه إذا كنت ترغب في مشاهدة أحدث حلقة بمجرد إصدارها، فسيكون عليك إكمال المهمة. على الرغم من أنه لا شيء يمنعك من مشاهدة الحلقة دون إتمام المهمة، فهذا النوع من نظام المكافأة يجعلك تحاسب نفسك بشكل جيد جداً.

التطبيق مجاني مع إمكانية الشراء من داخله.

تحميل التطبيق لنظام أندرويد من هنا. وقريباً سيصدر لمنصات الآيفون.

Fabulous: Motivate Me!









إذا كنت شخصاً لا يحتاج فقط إلى مجرد تطبيق لتحديد الأهداف، ولكنك تريد شيئاً يعمل أيضاً كمدرب لإرشادك على الطريق الصحيح، فإن هذا التطبيق هو الأفضل بالنسبة لك.

هو التطبيق الأفضل للشخص الذي يريد إحداث تغيير إيجابي في حياته الشخصية ولكن لا يعرف من أين يبدأ. التطبيق يرشدك مع مقاطع صوتية صغيرة ومحاضرات مكتوبة، تعمل على تحفيزك، كما أنها غنية بالمعلومات في الوقت نفسه.

التطبيق يأخذك في رحلة من التغيير الذاتي عن طريق غرس العادات الصحية. هو أحد أفضل التطبيقات؛ لأنه لا يتعامل فقط مع الأهداف المادية، ولكن أيضاً مع الرفاهية العقلية لك.

الآن يجب أن تكون قد فهمت أن هذا التطبيق ليس للأشخاص الذين يرغبون في تتبع أهدافهم المتعلقة بالعمل، لكنه مخصص لهؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا حياة صحية.

أحد الأمور الجيدة في هذا التطبيق هو أنه يبدأ مع الأمور الصغيرة مثل شرب المياه في الصباح عند الاستيقاظ)؛ ومن ثم يبني هذه العادة لك تدريجياً.

يستخدم التطبيق مفهوم الإشباع الفوري لمزايا مستخدميه. إذا كنت تبحث عمن يقودك نحو حياة صحية، ولكن لا تعرف من أين تبدأ، فهذا هو مرشدك.

التطبيق مجاني مع إمكانية الشراء من داخله.

تحميل التطبيق لنظام أندرويد من هنا.

تحميل التطبيق لنظام IOS من هنا.

Productive – Habit Tracker & Goals Reminder









إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فإن هذا التطبيق هو واحد من أفضل تطبيقات تحديد الأهداف وتشكيل العادات التي يمكنك الحصول عليها الآن.

التطبيق يحتوي على واجهة داكنة تحت عنوان أنيق والتي تعد سهلة للتنقل والتحرك خلالها. يمكنك استخدام الإشارات للسيطرة على معظم الإجراءات داخل التطبيق.

يمكنك إضافة عاداتك أو الأهداف، ثم تتبع التقدم اليومي الخاص بك. التطبيق يسمح لك بإضافة تذكير للمهام بحيث لا تنسى القيام بها في مواعيدها.

التطبيق يأتي مع عدد قليل من المهام المحددة مسبقاً؛ مثل الصحة واللياقة البدنية والهوايات وغيرها، يمكنك الاختيار من بينها أو يمكنك إنشاء أهدافك الخاصة.

التطبيق مجاني للاستخدام، ولكنه يقيد عدد الأهداف التي يمكن إنشاؤها وتتبعها. بمجرد الترقية إلى الإصدار المدفوع، يمكنك إضافة عدد غير محدود من الأهداف.

أيضاً، يمكن فقط للمستخدمين في الإصدار المدفوع رؤية التقدم للأهداف الفردية، بينما الإصدار المجاني مخصص لمتابعة التقدم العام فقط.

تحميل التطبيق لنظام IOS من هنا.