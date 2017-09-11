"الصمت ممنوع" في السعودية.. هذا ما يحدث للدعاة في بلاد الحرمين: فيديو

اعتقلت السلطات السعودية الداعية سلمان العودة، أحد أكثر الدعاة شعبيةً في العالم العربي، بين 20 آخرين.

جاء اعتقال العودة بسبب تغريدة تمنَّى فيها حدوث المصالحة بين السعودية وقطر، عقب انتشار أنباء عن اتصال هاتفي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وبعد التغريدة اتصلت الجهات الأمنية به لحضوره لتوجيه بعض الأسئلة، لكنه لم يعد من وقتها. ليُعتقل للمرة الثانية، بعد اعتقاله لمدة 5 سنوات في العام 1993.

وقد رأى متابعون أن عدم الرضا أو الحياد أو حتى الصمت حيال القرارات السعودية، قد يكلف بعض المواطنين حريتهم.