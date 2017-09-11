زار 8 دول أوروبية بسيارته.. شاهدوا مغامرة هذا السائح العربي في القارة العجوز

محمد دميري، سائح عربي، قرر التجول في أوروبا بسيارته، متمتعاً بسحر الطبيعة، وجمال الريف الأوروبي.



انطلق دميري من قطر بصحبة صديقه، متجهاً بالطائرة إلى وارسو عاصمة بولندا، ومن هناك قام الصديقان بزيارة 8 دول.



شاهِدوا رحلة الدميري في هذا الفيديو.

