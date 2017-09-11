"اللهم صبرني وإخوتي على فقدان الأم أولاً وغياب الأب ثانياً".. تغريدة البراء نجل الداعية سلمان العودة بعد اعتقال والده

غرّد البراء العودة، نجل الدكتور سلمان العودة، متألماً من غياب والد بعد اعتقاله من قِبل قوات الأمن، وذلك بعد أشهر من رحيل والدته إثر حادث أليم، ليعاني من غياب الاثنين.

وتوجّه البراء في تغريدته إلى الله داعياً أن يلهمه وإخوته الصبر على فقدان الأم أولاً، وغياب الأب ثانياً.

الله يرده سالم

ويصبرني واخواني على فقدان الام اولا

وغياب الأب ثانياً

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده — البراء العوده (@ALBARA_911) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

وتفاعل مغرودن مع دعاء البراء مبدين تعاطفهم معه وتضامنهم مع والده:

حسبي الله ونعم الوكيل 💔 — يحيى حمد القطري 🇶🇦 (@yahyaaldoseri) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

الله يصبرك ويرحم امك ويحفظ لك ابوك ويجمعكم ويسعدكم — يزن (@stOhdaXK3Qg4Jtw) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

وجعٌ مُختلف مُرٌ مذاقه ، كُنَّا ولا زلنا نتجرعه

غصة تتلوها غصص ..



جبر الله مُصابكم وكان في عونكم وأقر أعينكم بوالدكم .. — سُمَيّـــه بنت منصور (@ismasm941) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

يُذكر أن قوة من أفراد أمن الدولة في المملكة اعتقلت الداعية السعودية المعروف سلمان العودة مساء أول أمس، بحسب ما ذكر شقيق العودة، وذلك بسبب تغريدة له على تويتر.

وخلال ساعات انتشر خبر اعتقال الداعية العودة وصعد تريند بعنوان #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة ليحتل أعلى الهاشتاغات في السعودية. وتفاعل معه الكثير من المغردين الذين أبدوا سخطهم من اعتقال الشيخ.