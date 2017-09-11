IPhone X هاتف آيفون المنتظَر لهذا العام.. هذا كلُّ ما نعرفه عن إمكانياته وثمنه

تستعد شركة آبل يوم الثلاثاء لكشف النقاب في مقرها الجديد عن هاتفها الرائد المنتظر الذي يحمل اسم iPhone X، وذلك وفقاً لتسريبات جديدة.

ويعد جهاز iPhone X بمثابة الهاتف الذي تحتفل من خلاله الشركة بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق النسخة الأولى من هاتف آيفون في عام 2007، ويفترض أن يكون سعره حوالي 1000 دولار أميركي.

وبينما تحمل هواتف آيفون الأخرى، والتي يفترض أن تكشف الشركة النقاب عنها أيضاً ضمن نفس الحدث، أسماء آيفون 8 وآيفون 8 بلس، وتعتبر هواتف آيفون بمثابة منتج شركة آبل الأكثر نجاحاً، ويفترض بالأجهزة الجديدة أن تقدم مؤشراً على الاتجاه القادم لشركة آبل، جنباً إلى جنب مع مشروع Titan للسيارة ذاتية القيادة، والذي يقال أن الشركة أوقفت تطويره في الوقت الحالي.

وجرى الكشف عن أسماء النماذج الجديدة من قبل مطور الألعاب ستيفن تروتون سميث، الذي حصل عليها من خلال التعليمات البرمجية لنسخة المعاينة الأحدث الموجهة للمطورين من نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة آي أو إس 11 iOS، والتي تشير إلى أن أسماء هواتف آيفون الجديدة ستكون آيفون إكس iPhone X وآيفون iPhone 8 وآيفون 8 بلس iPhone 8 Plus.

وتعتبر هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس بمثابة ترقية أساسية لهواتف العام الماضي آيفون 7 وآيفون 7 بلس، بحيث تتميز النسخ الجديدة بلوحات خلفية زجاجية وشرائح معالجة مصغرة جديدة وميزة الشحن اللاسلكي الاستقرائي.

1- إلغاء زر الهوم

بينما يتوقع أن تتجه شركة آبل إلى إلغاء زر هوم Home التقليدي المتواجد في الجهة الأمامية من جهاز iPhone X، بحيث يعتمد المستخدم على مجموعة من الإيماءات للتحكم بالهاتف.

كما سيأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 5.8 إنش ممتدة من الحافة إلى الحافة جنباً إلى جنب مع أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد.

2- Face ID

وجرى الحديث عن امتلاك نظام التشغيل لآلية جديدة للمصادقة البيومترية تدعى Face ID.

وتستعمل هذه الخاصية أجهزة الاستشعار القادرة على التعرف على وجه المستخدم الذي ينظر إلى شاشة العرض.

3- Animoji









كما يبدو أن الشركة تنوي إدخال ابتكار جديد يتمثل بتطبيق الرسائل المسمى أنيموجي Animoji، والذي يستعمل تقنية 3D لإنشاء رموز تعبيرية تعكس تعبير المستخدم.

4- Portrait Lighting

وأوضح التسريب أن هاتف آيفون سيشمل على وضع Portrait Lighting الجديد المخصص لإنتاج صور احترافية على غرار صور كاميرات DSLR، ودقات تسجيل فيديو وسرعات التقاط جديدة، بما في ذلك التقاط فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.

ومن شأن هذا أن يشكل تطوراً بالمقارنة مع دقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية المتوفرة على آيفون 7 وآيفون 7 بلس.

ويبدو أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل آي أو إس iOS 11 سوف تضمن مجموعة جديدة من الخلفيات المخصصة لأجهزة آيفون الجديدة، والتي تتميز بأشكال الألوان التقليدية المجردة الخاصة بشركة آبل، جنباً إلى جنب مع صور الزهور وصور كوكب الأرض، مع مجموعة جديدة من صور أنماط قوس القزح.

ويرجح أن تعلن الشركة، والتي تبلغ قيمتها السوقية 815 مليار دولار أميركي و250 مليار دولار من الأموال النقدية السائلة، عن جيل جديد من ساعتها الذكية Apple Watch، بحيث تتمتع النسخة الجديدة Series 3 بامتلاكها إمكانية الاتصال المحمول LTE بشكل مستقل عن هاتف آيفون، جنباً إلى جنب مع منصة Apple TV جديدة تدعم دقة 4K.