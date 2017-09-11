لا تعودوا فلو سامحكم النظام لن نسامحكم! بالفيديو تهديداتٌ من قائد بالحرس الجمهوري لكل السوريين خارج البلاد

على الهواء مباشرة ومن مطار دير الزور الذي سيطرت عليه قوات الأسد مؤخراً توجّه عصام زهر الدين قائد في الحرس الجمهوري لكل السوريين الذي هربوا من البلاد على حدّ قوله مهدداً إياهم بالعودة للبلاد.

زهر الدين الذي كان في لقاء مباشر على قناة رسمية سورية محاطاً بعساكر من النظام قال "من هرب ومن فرّ من سوريا إلى أي بلد آخر، أرجوك لا تعد لأن الدولة إذا سامحتك فنحن عهداً لن ننسى لن نسامحك".

وختم متهكماً ضاحكاً مع من حوله بقوله "نصيحة من هذه الذقن لا أحد يعود منكم."

وأثار الفيديو الذي تداوله المئات غضب السوريين، فقد اعتبر بعضهم أنّه يتحدّث بلهجة زعيم عصابات لا كضابط جيش.

زهر الدين وهو قائد مجموعة تحمل اسم "نافذ أسد الله" تقاتل في دير الزور، وتضم مقاتلين من ذوي الأجساد الضخمة والبنية القوية ظهروا معه في مقاطع سابقة يستعرضون قدراتهم البدنية.

وهي ليست المرة الأولى التي تثير صور وفيديوهات زهر الدين ضجة، فقد سبق أن انتشرت له صور وهو يحمل بيده رأساً مقطوعاً لأحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وفي يده الأخرى سكيناً للذبح، مرتدياً البزة العسكرية.

