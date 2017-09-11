الأمم المتحدة تدعو لتحقيقٍ دولي في مقتل المدنيين باليمن.. 5144 مات أغلبهم في ضربات "تحالف السعودية"

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الإثنين 11 سبتمبر/أيلول إن المنظمة الدولية تحققت من مقتل 5144 مدنياً في الحرب باليمن أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية مضيفاً أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي.

وأضاف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "الجهود القليلة التي بذلت في سبيل المحاسبة خلال العام الماضي غير كافية لمواجهة خطورة الانتهاكات اليومية والمستمرة في هذا الصراع".

وهذه هي المرة الثالثة التي يدعو فيها الأمير زيد إلى تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن في ظل الصراع المستمر منذ عامين بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران.