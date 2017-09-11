غيَّر كلمات أغانيها للغة الكردية.. فنانة عالمية تفاجئ شاباً تركياً وتغني معه في حفلها .. هكذا بدأت قصته

فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة آن ماري، شاباً تركياً حوّل كلمات أغانيها عبر تطبيق للهواتف الذكية للغة الكردية، ودعته للغناء معها خلال حفل أقامته في مدينة إسطنبول.

وبدأت قصة الشاب التركي محمد جزايرلي مع النجمة البريطانية آن ماري، عندما حمّل جزايرلي تطبيقاً للغناء بطريقة الكاريوكي يدعى "smule"، وبدأ بنشر العديد من الفيديوهات بمفرده، إلى أن أتاحت إدارة التطبيق الفرصة أمام مستخدميه للغناء برفقة نجمهم المفضل، وهو ما ساهم في شهرة الشاب التركي الذي اختار النجمة البريطانية لتشاركه الغناء.

واستطاع جزايرلي تغيير كلمات أغاني آن ماري الشهيرة وأبرزها أغنية clean bandit، حيث دمج مقطعه باللغة الكردية بالمقطع الأصلي للأغنية. وساهمت الطريقة التي ظهر فيها الشاب التركي بحصول مقاطعه على ملايين المشاهدات عبر التطبيق، حيث ظهر وهو يتناول الشاي على الطريقة التركية أثناء تفاعله مع الفيديو المسجل للنجمة البريطانية.

وبعد انتشارها عبر التطبيق ذاته، حققت فيديوهات جزايرلي أكثر من 6 ملايين مشاهدة في فترة قياسية، ليلفت الشاب بذلك انتباه الصحف التركية والعالمية التي نشرت فيديوهاته وأجرت العديد من المقابلات معه.

وساهم التفاعل الكبير الذي حققه الشاب في وصول خبر شهرته للفنانة البريطانية التي استغلت تواجدها في تركيا لإحياء حفلة لها، ووجهت له دعوة شخصية للغناء معها أمام الآلاف من معجبيها الأتراك.

ووفقاً لقناة سي إن إن ترك، فإن جزايرلي لم يصدق ما حدث وشعر بسعادة غامرة بعد الدعوة. ولم يفوت الشاب التركي الفرصة بالفعل، حيث سافر لإسطنبول وشارك النجمة آن ماري الغناء وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

وظهر العديد من نجوم الغناء العالمي كالفنان الأميركي تشارلي بوث، وجيسي جي في مقاطع مسجلة عبر تطبيق الكاريوكي الذي استخدمه الشاب التركي، وهم يؤدون مقاطع لأشهر أغانيهم ليمكنوا معجبيهم من الغناء برفقتهم.



