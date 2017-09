محمد بن سلمان زار إسرائيل سراً؟!.. وهذه هي التفاصيل

كشفت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية، الأحد 10 سبتمبر/ أيلول 2017 أن "محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي سراً والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وبحسب تقرير ترجمه موقع "عربي 21" قال المعلق السياسي للصحيفة الإسرائيلية أرئيل كهانا، إن وفداً أمنيا كبيراً ضمن شخصيات أمنية واستخبارية رافق بن سلمان في زيارته لتل أبيب، مشيرة إلى أن الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي كان ضمن أعضاء الوفد.

وقال الصحفي الإسرائيلي آريل كاهنا، إنه كما سبق أن أكد حصرياً أن الأمير الملكي للسعودية زار إسرائيل الأسبوع السابق سراً.

As I reported exclusively last week. Crown prince of Saudi Arabia visited Israel last week: https://t.co/4ZXfu9dtFq

