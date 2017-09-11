لتجنب ارتباك طفلك.. 10 نصائح قبل العودة إلى المدرسة

تواجه بعض الأسر العربية تحديات فيما يتعلق بتهيئة أطفالها للعام الدراسي الجديد، ربما لأن الإجازة الصيفية عادة ما يرافقها سلوك ليّن تجاه التزام الأطفال بساعات نومهم، كما يغلب عليهم الكسل وهو أمر طبيعي.

إذا لا بد من الالتفات إلى أن بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لا ينبغي أن يهمل وتؤجل لوازمه حتى آخر لحظة، خاصة إذا كان هناك أكثر من طفل في العائلة وأعمارهم وطلباتهم متفاوتة.

فبحسب تقرير نشره موقع مجلة"سيدتي" بداية العام الدراسي قد تكون مؤدية للضغط النفسي بشكل خاص لدى بعض الأطفال، وخصوصاً من ينتقلون من مرحلة لأخرى، مثل الانتقال من الروضة إلى المدرسة، أو من مدرسة إلى أخرى.



بالطبع، كل أم ترغب في أن تكون قادرة على التعامل مع أطفالها بأكثر طريقة سليمة ممكنة، عند عودة الدراسة، وكيفية تشجيعهم على تقبل الدراسة، قبل أول يوم من السنة الدراسية.

موقع DireDonna الإيطالي شارك بعدة نصائح أسرية ستمكن متابعيها من تأمين الهدوء والصفاء للأطفال، وتساعد على مواجهة التوتر.

1- شراء جميع المواد اللازمة مقدماً







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أول نصيحة للعودة إلى المدرسة هي الاستعداد الجيد لتلك الفترة، خاصة تحضير اللوازم المدرسية.

وينصح في هذه الحالة، دائماً بكتابة قائمة من اللوازم المدرسية للشراء.

2- زيارة طبيب الأطفال وأخذ اللقاحات

يجب قبل عودة الدراسة، زيارة طبيب الأطفال للتأكد من سلامة وصحة الأطفال.

وتعد هذه النصيحة من أهم النصائح عند الاستعداد للدوام الدراسي، لأنها مهمة للطفل ومهمة أيضاً لزملائه في الفصل.

3- الذهاب إلى النوم مبكراً







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مع عودة الخريف تعود أيضاً حياتنا العملية، لذلك من المهم أن نستريح قدر الإمكان لمواجهة اليوم التالي.

في هذه الحالة، فإننا نقترح عليكم هذا الاقتراح لأن الأطفال يجهدون جداً خلال النهار.

4- الاستيقاظ ثلاثين دقيقة على الأقل مبكراً

يجب أن يبدأ اليوم بهدوء، حتى نتيح الفرصة للأطفال بتنشيط دماغهم تماماً. من بين نصائح للعودة إلى المدرسة هو تبكير وقت الاستيقاظ من النوم، للتمكن من إتمام جميع النشاطات الصباحية بمنتهى الأريحية.

5- إعداد الشنطة المدرسية معاً







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يجب أن يفعل هذا كل مساء لإعطاء المزيد من الطمأنينة للطفل، فمن الضروري إعداد الحقيبة المدرسية، والتأكد من وضع كل ما يحتاجه الطفل من المواد اللازمة للأنشطة المدرسية العادية.

6- وضع ملصقات باسم الطفل على اللوازم والزي المدرسي

لتجنب فقدان الأشياء بين الأطفال أثناء لحظات الارتباك، من المهم تسمية كل شيء من أجل التعرف عليها بسهولة.

7- تجليد الكتب والكشاكيل







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يضمن تغليف الكتب والكشاكيل عند الأطفال بقاءها سليمة لأكثر من ستة أشهر، ومن أجل تجنب إتلافها، يجب تغليفها جيداً.

8-الإفطار معاً

يساعد هذا على شعور الطفل بأمان أكثر، خاصة إذا تم تحضير النوع الذي يحبه من الشطائر أو الحلوى التي ليست شائعة في المنزل.

9- إعداد وجبة خفيفة







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لسد الجوع الذي سوف يصل إليه الطفل أثناء النهار، من الضروري إعداد تلك الوجبة الخفيفة، على أن تكون صحية ومشبعة، حتى الغداء.

10- شرح أهمية هذه اللحظة للطفل

أخيراً، من بين نصائح العودة إلى المدرسة، من الضروري أن نوضح للأطفال أهمية المدرسة، والقواعد الواجب احترامها، وكل لحظة سوف يعيشون فيها وحدهم في الفصل، مع زملائهم.

