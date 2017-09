تورَّمت عينه وتلطَّخ رداؤه الأبيض بالدم.. شاهد ما حصل للبابا فرنسيس أثناء ركوبه سيارته أمام الحشود

اختل توازن البابا فرنسيس أثناء ركوبه في السيارة الباباوية عبر حشد في قرطاجنة بكولومبيا، اليوم الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، مما أدى إلى إصابته بتورم في عظام خده وحاجبه في الجانب الأيسر من وجهه.

وقال الفاتيكان، إن البابا عولج بالثلج، وأصبح على ما يرام لاستكمال رحلته.

وأظهرت مشاهد مصوَّرة ارتطام الجانب الأيسر من وجه البابا في قائم عمودي بالسيارة البابوية المفتوحة السقف، والمصممة خصيصاً بحيث تسمح للبابا بالوقوف وتحية الناس أثناء سير ركب سياراته. وشوهدت بعض بقع الدم على ردائه الأبيض، وبدا الجزء المحيط بعينه اليسرى متورماً.

Pope Francis hits head in popemobile in Cartagena; suffers bruised cheek that results in blood dripping onto cassock https://t.co/XD6A9cFaaT pic.twitter.com/SQxDr0pUwN

— ABC News (@ABC) September 10, 2017