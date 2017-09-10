قطر تعلن عن تدابير جديدة لدخول مواطني المغرب والجزائر إلى أراضيها

أعلنت قطر، اليوم الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، عن تدابير جديدة يحصل بموجبها مواطنو المغرب والجزائر، على تأشيرة الدخول إليها عند الوصول إلى أحد منافذها الحدودية.

وجاء ذلك، بحسب بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للسياحة القطرية (حكومية). وأشار إلى أنه على مواطني الجزائر والمغرب الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لقطر، أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنغن أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيبدأ تطبيق هذه التدابير، اعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يحصل زوار البلدين على إخطار سفر إلكتروني، عبر تعبئة طلب على الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل، من خلال صفحة خدمات الفيزا لقطر.

وأورد البيان، أن المواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط السابقة للحصول على التأشيرة، فمن المقرر أن يتقدموا بطلب الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة قطر للتأشيرات، على النحو المعتاد.

ويرى "حسن الإبراهيم"، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، أن هذه الخطوة تأتي لتنويع الأسواق المصدرة للسياح إلى قطر، وأضاف الإبراهيم: "نأمل أن يعطي هذا القرار حافزاً إضافياً للقادمين من المغرب والجزائر لاختيار الدوحة وجهة لهم، أو محطة توقف في رحلاتهم، ولرجال الأعمال، والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطر".

وتوقَّع أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة، عن بعض الخطوات الأخرى لتنويع الأسواق السياحية لقطر.

والشهر الماضي، قرَّرت قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية، اعتباراً من 9 أغسطس/آب 2017.