خليفة يعود إلى الإمارات.. غادر في زيارة غير مُعلن استغرقت شهرين

عاد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد 10 سبتمبر/أيلول، إلى بلاده بعد زيارة خارجية غير معلنة الوجهة استغرقت أكثر من شهرين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن "الشيخ خليفة عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى خارج الدولة".

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن المكان الذي سافر إليه رئيس الإمارات، كما لم تبث صوراً لعودته.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، غادر رئيس الإمارات بلاده بعد أسبوع من أول ظهور علني له في عيد الفطر الماضي.

ويغيب الرئيس الإماراتي (69 عاماً)، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرّض لوعكة صحية بعد جلطة ألمّت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير/كانون الثاني 2014، باستثناء ظهوره في عيد الفطر الماضي.

ويتولى الشيخ خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

ويقود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشقيق الأصغر للشيخ خليفة السلطة في الإمارات فعلياً في غياب رئيس البلاد.