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التغريدة التي اعتُقل بسببها سلمان العودة.. ماذا كتب الداعية السعودي المعروف لكي يُزج به في السجن؟

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أكد خالد فهد العودة، اليوم الأحد، 10 سبتمبر/أيلول 2017، أن شقيقه الداعية السعودي المعروف سلمان العودة اعتُقل من قبل السلطات السعودية.

ورجَّح مقربون من الشيخ وحسابات لمغردين سعوديين مشهورين على موقع تويتر، أن تكون التغريدة التي كتبها العودة عقب الإعلان عن اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي السبب.

وكانت وكالتا الأنباء القطرية والسعودية قالتا ليل الجمعة السبت الفائت، إن اتصالاً هاتفياً جرى بين الأمير تميم وبن سلمان، من أجل بدء الحوار سعياً لحل الأزمة الخليجية، قبل أن تصرح السعودية بعد ساعات من الاتصال عن تعطيل الحوار والتواصل مع قطر، لتعود الأزمة بذلك إلى نقطة الصفر.

وبعيد الإعلان عن هذا الاتصال كتب العودة تغريدة على تويتر، وقال فيها: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

حساب "مجتهد" السعودي الشهير على موقع تويتر، الذي يتابعه 1.88 مليون متابع، أعاد نشر تغريدة قال فيها إنها تتضمن تفاصيل اعتقال الداعية العودة.

وتذكر التغريدة التي نشرها حساب "القسط"، أن سبب اعتقال العودة يعود للتغريدة التي كتبها عقب الاتصال بين الأمير تميم وبن سلمان، وأوضح الحساب أن السلطات السعودية اعتبرت تغريدة العودة بمثابة فرح بما ظنه تصالحاً خليجياً.

ونشر الحساب محادثة من أحد المقربين من الشيخ العودة، ذكر فيها أنه في الساعة السادسة من مغرب يوم أمس السبت، جاءت مجموعة وطلبت من العودة المشي معهم للتحقيق معه حول التغريدة التي كتبها لقرب التصالح مع قطر، وأشار إلى أنه معتقل لديهم حتى مساء اليوم الأحد.

وذكرت حسابات سعودية أن الشيخ العودة كان على قائمة الدعاة المستهدف اعتقالهم، وذكر حساب "الميزان" ويتابعه أكثر من 33 ألف شخص أن "العودة كان على رأس قائمة 20 من مشايخ الصحوة، طلب التويجري في عهد الملك عبدالله اعتقالهم، وتلكأت الداخلية في التنفيذ. قام دليم (سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي) الآن بالمهمة.

وبعد وقت قصير من انتشار نبأ اعتقال العودة، تصدر هاشتاغ اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في السعودية.

يُذكر أن سلمان بن فهد العودة من مواليد 14 ديسمبر/كانون الأول 1956، وهو داعية إسلامي، وعالم دين، ومفكر سعودي، ومقدم برامج تلفزيونية. وُلد في جمادى الأولى 1376 هـ في قرية البصر الصغيرة الواقعة غربي مدينة بريدة في منطقة القصيم، يُرجع نسبه إلى قبيلة بني خالد.

وحصل العودة على ماجستير في السُّنة في موضوع "الغربة وأحكامها"، ودكتوراه في السُّنة في شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة، وكان من أبرز من كان يُطلق عليهم مشايخ الصحوة في الثمانينات والتسعينات.

 

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