التغريدة التي اعتُقل بسببها سلمان العودة.. ماذا كتب الداعية السعودي المعروف لكي يُزج به في السجن؟

أكد خالد فهد العودة، اليوم الأحد، 10 سبتمبر/أيلول 2017، أن شقيقه الداعية السعودي المعروف سلمان العودة اعتُقل من قبل السلطات السعودية.

ورجَّح مقربون من الشيخ وحسابات لمغردين سعوديين مشهورين على موقع تويتر، أن تكون التغريدة التي كتبها العودة عقب الإعلان عن اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي السبب.

وكانت وكالتا الأنباء القطرية والسعودية قالتا ليل الجمعة السبت الفائت، إن اتصالاً هاتفياً جرى بين الأمير تميم وبن سلمان، من أجل بدء الحوار سعياً لحل الأزمة الخليجية، قبل أن تصرح السعودية بعد ساعات من الاتصال عن تعطيل الحوار والتواصل مع قطر، لتعود الأزمة بذلك إلى نقطة الصفر.

وبعيد الإعلان عن هذا الاتصال كتب العودة تغريدة على تويتر، وقال فيها: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم — سلمان العودة (@salman_alodah) September 8, 2017

حساب "مجتهد" السعودي الشهير على موقع تويتر، الذي يتابعه 1.88 مليون متابع، أعاد نشر تغريدة قال فيها إنها تتضمن تفاصيل اعتقال الداعية العودة.

وتذكر التغريدة التي نشرها حساب "القسط"، أن سبب اعتقال العودة يعود للتغريدة التي كتبها عقب الاتصال بين الأمير تميم وبن سلمان، وأوضح الحساب أن السلطات السعودية اعتبرت تغريدة العودة بمثابة فرح بما ظنه تصالحاً خليجياً.

ونشر الحساب محادثة من أحد المقربين من الشيخ العودة، ذكر فيها أنه في الساعة السادسة من مغرب يوم أمس السبت، جاءت مجموعة وطلبت من العودة المشي معهم للتحقيق معه حول التغريدة التي كتبها لقرب التصالح مع قطر، وأشار إلى أنه معتقل لديهم حتى مساء اليوم الأحد.

للمعلومية اتصل الديوان على الشيخين عوض والعودة وطلبا منهما موقفا ضد قطر. أجابهما الشيخان: لن نكون معكم. قالوا لهم: نعتقلكم. قالا: إفعلوا ذلك — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 10, 2017

وذكرت حسابات سعودية أن الشيخ العودة كان على قائمة الدعاة المستهدف اعتقالهم، وذكر حساب "الميزان" ويتابعه أكثر من 33 ألف شخص أن "العودة كان على رأس قائمة 20 من مشايخ الصحوة، طلب التويجري في عهد الملك عبدالله اعتقالهم، وتلكأت الداخلية في التنفيذ. قام دليم (سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي) الآن بالمهمة.

العودة كان على رأس قائمة ٢٠ من مشايخ الصحوة، طلب التويجري في عهد الملك عبدالله اعتقالهم وتلكأت الداخلية في التنفيذ.

قام دليم الآن بالمهمة. — ⚖️ ميزان (@mezan2030) September 10, 2017

فعليا العودة اختار بالسنوات الآخيرة الابتعاد عن السياسة ومع ذلك كانوا يتربصون به حتى دعا بلم الشمل مع قطر فاعتقل!#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده pic.twitter.com/UcaC5IK2Eo — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2017

وبعد وقت قصير من انتشار نبأ اعتقال العودة، تصدر هاشتاغ اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في السعودية.

حتى الدعاء بالصلح الذي أوصانا به الله..انتهى في شرعهم!



التعاطف والدعاء بالخير حرام..آخر تحديث لدول الحصار!#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) September 10, 2017

ان تدعوا للناس بالخير فهذه تهمة تحاكم عليها!

في الجاهلية كانت الناس تعبد الأصنام لكن كان لديهم مروءة!

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة pic.twitter.com/QeQwbwU7Wj — Dr. Ali Bakeer (@AliBakeer) September 10, 2017

لا يُراد للوطن أن يكون فيه كتّاب أو شيوخ أو ناشطين (مستقلين) وإنما فقط؛ مطبلون ومنافقون !

ما هكذا تُبنى الأوطان !#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 10, 2017

يُذكر أن سلمان بن فهد العودة من مواليد 14 ديسمبر/كانون الأول 1956، وهو داعية إسلامي، وعالم دين، ومفكر سعودي، ومقدم برامج تلفزيونية. وُلد في جمادى الأولى 1376 هـ في قرية البصر الصغيرة الواقعة غربي مدينة بريدة في منطقة القصيم، يُرجع نسبه إلى قبيلة بني خالد.



وحصل العودة على ماجستير في السُّنة في موضوع "الغربة وأحكامها"، ودكتوراه في السُّنة في شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة، وكان من أبرز من كان يُطلق عليهم مشايخ الصحوة في الثمانينات والتسعينات.