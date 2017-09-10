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تلقى اتصالاً من الديوان الملكي لمهاجمة قطر فرفض.. الأمن السعودي يعتقل الداعية عوض القرني

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أكد حساب العهد الجديد على تويتر نبأ اعتقال الداعية السعودي عوض القرني، بعد ساعات من انتشار خبر اعتقال الداعية سلمان العودة.

وأوضحت الصفحة أن قوة من الديون الملكي السعودي اقتحمت أمس منزل الداعية واقتادته إلى مكان غير معلوم، فيما لم يتم إخبار أحد عن الأسباب أو مكان الاعتقال.

وذكر العهد الجديد أن الديوان الملكي السعودي طلب من الشيخين أن يساندا موقفه في الأزمة مع قطر فرفضا، فهددهما بالاعتقال، بحسب ما ذكر في تغريدة على حسابه.

فيما علق بعض المغردين بأن الشيخ تم اعتقال أمس بعدما فتشوا بيته ثم اصطحبوه إلى أحد السجون بمنطقة أبها، ولم يتم التأكد من هذه المعلومة حتى الآن.

يذكر أن الدكتور عوض بن محمد القرني داعية إسلامي سعودي، وُلد عام 1376 هـ بمحافظة بالقرن بمنطقة عسير، وحصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه وأصول الفقه، وعمل أستاذاً بـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع أبها (سابقاً) جامعة الملك خالد (حالياً).

 

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