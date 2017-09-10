تلقى اتصالاً من الديوان الملكي لمهاجمة قطر فرفض.. الأمن السعودي يعتقل الداعية عوض القرني

أكد حساب العهد الجديد على تويتر نبأ اعتقال الداعية السعودي عوض القرني، بعد ساعات من انتشار خبر اعتقال الداعية سلمان العودة.

اقتحمت مساء أمس قوة من الديوان منزل الشيخ عوض القرني، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يتم إخبار أي أحد عن أسباب أو مكان الإعتقال. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وأوضحت الصفحة أن قوة من الديون الملكي السعودي اقتحمت أمس منزل الداعية واقتادته إلى مكان غير معلوم، فيما لم يتم إخبار أحد عن الأسباب أو مكان الاعتقال.

واعتقال عوض القرني كذلكhttps://t.co/LfyHVlo9pX — مجتهد (@mujtahidd) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وذكر العهد الجديد أن الديوان الملكي السعودي طلب من الشيخين أن يساندا موقفه في الأزمة مع قطر فرفضا، فهددهما بالاعتقال، بحسب ما ذكر في تغريدة على حسابه.

للمعلومية اتصل الديوان على الشيخين عوض والعودة وطلبا منهما موقفا ضد قطر. أجابهما الشيخان: لن نكون معكم. قالوا لهم: نعتقلكم. قالا: إفعلوا ذلك — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

فيما علق بعض المغردين بأن الشيخ تم اعتقال أمس بعدما فتشوا بيته ثم اصطحبوه إلى أحد السجون بمنطقة أبها، ولم يتم التأكد من هذه المعلومة حتى الآن.

تأكيد مهم من @m3takl بخصوص مكان اعتقال الشيخ عوض القرني https://t.co/01I3FiLBBS — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

#اعتقال_الشيخ_عوض_القرني



البارح تمت مداهمة منزل الشيخ وتفتيشه

ثم اعتقلوه في سجن شعار في ابها @TurkiShalhoub @hureyaksa @mujtahidd — منيف الغنيم (@MonifAlgunym) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

صادم جدا.. مقربون من الداعية عوض القرني يرون تفاصيل واسباب اعتقاله



التفاصيل كاملة بالتعليق الاول

&

&

&

&#اعِتقال_الشُيخ_عوْض_القُرني — ' (@giyumh26) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

#اعتقال_الشيخين_عوض_القرني_والعودة يّذكَر أن التحريض على الشيخين قد بدأ ليلة أمس عندما غرد الشيخان بـ"اللهم ألّف بين القلوب.." pic.twitter.com/Oiiz239b26 — معالي الربراري (@Mrbrary) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

تكميم الأفواه وخنق الأصوات المعتدلة.. لا يؤدّي إلّا إلى طريق واحد .. وهو التطرّف !

.#اعتقال_الشيخ_عوض_القرني #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

يذكر أن الدكتور عوض بن محمد القرني داعية إسلامي سعودي، وُلد عام 1376 هـ بمحافظة بالقرن بمنطقة عسير، وحصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه وأصول الفقه، وعمل أستاذاً بـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع أبها (سابقاً) جامعة الملك خالد (حالياً).

