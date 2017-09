وصل الإعصار فأخذ معه مياه البحر وأظهر اليابسة!.. شاهد كيف محا إيرما جزءاً من شاطئ فلوريدا

تفاجأ سكان منطقة كيلارغو في ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، بانحسار المياه عن البحر بسبب إعصار إيرما المدمر، الذي يتوقع أن يتسبب في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

ونشرت شبكة abc نيوز الأميركية مقطع فيديو لشاطئ منطقة كيلارغو، وبدت فيه مياه البحر وقد انحسرت عائدة إلى الوراء بفعل الإعصار. وظهرت في الفيديو اليابسة التي كانت تغطيها المياه، كما ظهر أحد اليخوت الذي كان يرسو على الشاطئ قبل اختفاء المياه.

Eerie scene in Key Largo, Florida as ocean recedes amid Hurricane #Irma, leaving boat sitting on dry land https://t.co/5Kz3EN1ESV pic.twitter.com/Gkmp3mad09

— ABC News (@ABC) September 10, 2017