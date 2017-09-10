القضاء الكويتي يأمر بإلقاء القبض على الكاتب فؤاد الهاشم ورئيس تحرير إحدى الصحف في قضية الإساءة لقطر

أمرت محكمة الجنايات الكويتية بإلقاء القبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، وذلك على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية الإساءة إلى قطر.

وجاء قرار المحكمة بحق المتهمَيْن بعد تخلّفهما عن الحضور أمامها في أكثر من جلسة بالقضية. وقد نشر الهاشم عدة تغريدات في تويتر تتهجم على قطر وقيادتها.

محكمة كويتية تأمر بالقبض على فؤاد الهاشم ورئيس ادارة قناة " الصباح " لعدم حضورهم الجلسات في قضية الإساءة إلى #قطر ..#الكويت — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وقد اتخذت دولة الكويت موقفاً حيادياً من الأزمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، واضطلعت من بداية الأزمة الخليجية بدور الوساطة لحلها.

محكمة الجنايات الكويتية تأمر بالقاء القبض على الكاتب فؤاد الهاشم وحبسه لتخلفه بالحضور أمامها لاحدى القضايا السابقة .

راحت فلوسك يا صابر pic.twitter.com/0oNCYQAFUG — ديناصور الكويت🇰🇼 (@Kuwait_okk) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبل يومين إنه متفائل بالتوصل إلى حل للأزمة الخليجية في وقت قريب، وعبر عن تفاجئه باندلاع الأزمة عقب اجتماع الرياض الذي لم يشهد أي خلافات.