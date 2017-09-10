شاهد.. ماذا فعل وزير الخارجية التركي بعدما قدموا له صورةً لأمير قطر؟

ظهر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في إحدى المناسبات واضعاً صورةً لأمير قطر على صدره، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة على نطاق واسع.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو معلقا رسمة امير #قطر على صدره خلال وجوده بآستانة حيث يحضر مباحثات مع روسيا وإيران بشأن مستقبل #سوريا. pic.twitter.com/mMd4VVbo07 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال ناشطون إن الصورة التقطت لأوغلو خلال مشاركته في مباحثات الأستانة لحل الأزمة السورية، في العاصمة الكازاخية.

فيما ذكر ناشطون قطريون أن الصورة أخذت لوزير الخارجية التركي خلال زيارته للجناح القطري في معرض إكسبو 2017 بالعاصمة الكازاخية أستانة.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو معلقا رسمة امير #قطر على صدره خلال وجوده بآستانة حيث يحضر مباحثات مع روسيا وإيران بشأن مستقبل #سوريا. pic.twitter.com/mMd4VVbo07 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأوضح ناشطون قطريون أن أعضاء الجناح القطري في المعرض هم من أهدوا صورة أميرهم إلى وزير خارجية تركيا، الذي قام بدوره بوضعها على صدره.

يذكر أن تركيا اتخذت موقفاً داعماً للدوحة بعدما قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار جوي وبحري وبري عليها، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائمة المطالب التي قدمت لقطر بأنها مخالفة للقوانين الدولية.

وعبر أردوغان عن تأييد تركيا لموقف قطر، ووصف العقوبات المفروضة على الدوحة بأنها غير مسبوقة في منطقة الخليج.