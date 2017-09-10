iPhone X.. آبل تعلن بالخطأ عن أحدث هواتفها وهذه إمكاناته

كشفت شركة آبل عن اسم هاتف آيفون الجديد دون قصد، وهو ما أدى إلى حدوث مشكلةٍ بالفعل.

وسيُطلق على الهواتف الثلاثة الجديدة أسماء آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون إكس، وذلك وفقاً لبرنامجٍ سرِّي يبدو أنه أُتيح للعامة عن طريق الخطأ، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

وكشف التسريب ذاته عن مجموعةٍ من الخصائص السرية الأخرى لهاتف الآيفون الجديد، والتي تشمل احتواءه على إيموجيز تعبيرية متحركة تتعقب وجوه الأشخاص، وبإمكانها معرفة ما إذا كانوا منتبهين لهواتفهم أم لا.

وسيكون هاتفا آيفون 8 وآيفون 8 بلس كالعادة نسخةً مُحدثة من آيفون 7، مع الاحتفاظ بتصميمه الأساسي وتحديث مكوناته الداخلية في الوقت ذاته.

في حين ركَّزت معظم التسريبات على هاتف آيفون إكس حتى الآن، وأصبح يُشار إليه باسم "آيفون 8"، وسيتضمن تصميماً جديداً كلياً ومجموعةً من الخصائص الجديدة، بما في ذلك إمكانية فتح الهاتف بواسطة وجه مالكه.

وتسبب هذا الاسم الأخير في بعض المتاعب بالفعل؛ لأنَّه ليس من الواضح ما إذا كان يُنطق كحرف أو كرقم عشرة، والذي من المحتمل أن يكون إشارةً إلى حلول الذكرى العاشرة لاختراع الآيفون.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُفشِي فيها برنامج تشغيل خاص بآبل أسراراً عن هاتف الآيفون الجديد. ففي الشهر الماضي، رفعت الشركة عن طريق الخطأ برنامج تشغيل سماعتها الذكية هوم بود، الذي احتوى على العديد من الأسرار عن سماعة الهاتف الجديدة.

ومن المقرر أن تكشف آبل النقاب عن عدد من منتجاتها، في 6 أو 12 سبتمبر/أيلول 2017، فيما يرجح البعض ألّا يظهر من ضمنها هواتف آيفون 8 أو آيفون إكس.