بعد توقفها لـ8 سنوات.. بدء تدريبات النجم الساطع العسكرية بين مصر وأميركا

أعلن الجيش المصري، الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، انطلاق فعاليات التدريب المصري الأميركي المشترك "النجم الساطع 2017"، بعد توقف دام لـ8 سنوات.

ووفق بيانٍ للجيش المصري، اليوم، "يستمر التدريب حتى 20 سبتمبر/أيلول الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غربي البلاد".

وتتضمن فعاليات التدريب "تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاة، الميكانيكي والمدرعات المصرية والأميركية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية تجريها عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية".

كما يعقد على هامش التدريب "ندوة بحثية يتم خلالها تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة على الساحة الدولية، والجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب"، وفق البيان.

وأشار البيان أيضاً إلى أن تدريب النجم الساطع بدأ منذ العام 1981، وكان آخر تدريب بمصر عام 2009، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين البلدين.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مصر إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غربي البلاد، وتضم 1155 مبنى ومنشأة، وتمركزاً يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة، وقالت صحف محلية وقتئذ إن القاعدة هي "الأكبر في الشرق الأوسط".

وشهدت علاقات البلدين تحسناً ملحوظاً عقب تولي دونالد ترامب الرئاسة بالولايات المتحدة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة، نهاية أغسطس/آب الماضي حجبها 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر، البالغة نحو 1.5 مليار دولار.