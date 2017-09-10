ليبيا تطعن أمام القضاء في نتيجة مباراتها مع تونس بتصفيات كأس العالم.. والسبب زوجة الحكم

طالب اتحاد كرة القدم الليبي، الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، بضرورة تقديم طعنٍ عاجل إلى المحكمة الرياضية الدولية حول مباراة ليبيا وتونس، ضمن الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا عن المجموعة الأولى المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة روسيا 2018، والتي انتهت بفوز تونس بهدف مقابل لا شيء.

التحرك الليبي الأخير جاء بعد التأكد أن الحكم الكيني متزوّج من سيدة تونسية ومقيم في تونس، وهي من أثرت عليه للانحياز إلى جهة المنتخب التونسي، بحسب قولهم، وسيشمل ملف تقديم وثيقة زواج الحكم الكيني من المواطنة التونسية، ووثائق إقامة الحكم الكيني في تونس.

حكم المحكمة الرياضية الدولية قد يستغرق 6 أشهر، وفي حالة إعادة مباراة ليبيا وتونس فسيتم لعبها بداية السنة القادمة، قبل تنظيم كأس العالم في روسيا.

يُذكر أن المباراة كانت قد أقيمت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واتخذ فيها حكم المباراة الكيني دافيس أموبني أوغنشي قرارات اعتبرها الاتحاد الليبي لكرة القدم ظالمة، ما تسبب في إيقاف الفيفا له لمدة ثلاثة أشهر.

