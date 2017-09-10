الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهاً به في طعن 3 أشخاص داخل كنيسة القدس الجديدة في برمنغهام

ألقت الشرطة البريطانية، الأحد 10 سبتمبر/أيلول، القبض على رجل (46 عاماً) للاشتباه في محاولته قتل 3 أشخاص بكنيسة القدس الجديدة الرسولية في مدينة برمنغهام، وسط البلاد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الكنيسة عبر صفحتها على فيسبوك، قالت إن "ثلاثة من المصلين كانوا قد نجوا اليوم من محاولة القتل".

وأوضح البيان أن "المصلين الثلاثة أصيبوا بجروح غير خطيرة بعد هجوم بسكين، ونقلوا جميعاً إلى المستشفى".

ولفت إلى أن حوالي 150 شخصاً احتجزوا داخل الكنيسة أثناء وقوع الهجوم.

كما كشف البيان عن أسماء المصابين، وهم: كارل جورج وآدم بروكس وجورج جورج.