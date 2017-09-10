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تغريدةٌ مثيرةٌ لخاشقجي عن الإخوان المسلمين

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أثارت تغريدة للكاتب السعودي المقيم في أميركا جمال خاشقجي، عن الإخوان المسلمين الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، جدلاً على الشبكات الاجتماعية بين المغردين السعوديين والإماراتيين.

ومدح خاشقجي الإخوان المسلمين معتبراً أن فكرهم نبيل.

ونشر الكاتب السعودي الشهير تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر:

وعقب نشر التغريدة علق عدد كبير من المغردين عليها، فيما هاجمه البعض مطالباً إياه بالتلازم بالخط الرسمي للسعودية، والتي تصنف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية.

ودخل خاشقجي في سجل مع الإعلامي السعودي مساعد الخميس بشأن جماعة الإخوان وأفكارها، وموقف السعودية منها.

ودافع عدد من المغردين عن الإخوان المسلمين، معتبرين أن الجماعة لا تمثل تهديداً للشعوب بل تهديداً للأنظمة الحاكمة فقط.

وقبل يومين أيد خاشقجي الانتقادات التي وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية للسلطات المصرية بسبب "ممارسة التعذيب" في البلاد.

ومنذ قرابة الشهر عاد الكاتب السعودي الشهير للكتابة مرة أخرى بعد توقف دام 9 أشهر، بسبب ما قيل عن أن تغريدات خاشقجي قد توتر العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية بعد وصول ترامب لسدة الحكم مطلع العام الجاري.

وقال خاشقجي في لقاء تلفزيوني مع قناة الحرة الأميركية، أنه لا يرغب أن يكون معارضاً للسلطات السعودية، بل أنه يريد أن يخدم بلاده بشكل آخر.
وحول وجوده في أميركا اعتبر الكاتب السعودي أن هذه زيارة عابرة، وليست منفى، وأنه يتمنى أن يعود لبلده.

 

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