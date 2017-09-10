تغريدةٌ مثيرةٌ لخاشقجي عن الإخوان المسلمين

أثارت تغريدة للكاتب السعودي المقيم في أميركا جمال خاشقجي، عن الإخوان المسلمين الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، جدلاً على الشبكات الاجتماعية بين المغردين السعوديين والإماراتيين.

ومدح خاشقجي الإخوان المسلمين معتبراً أن فكرهم نبيل.

ونشر الكاتب السعودي الشهير تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر:

من زمان ، اجد ان كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو ان الاخوان فكرهم نبيل . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 9, 2017

وعقب نشر التغريدة علق عدد كبير من المغردين عليها، فيما هاجمه البعض مطالباً إياه بالتلازم بالخط الرسمي للسعودية، والتي تصنف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية.

ودخل خاشقجي في سجل مع الإعلامي السعودي مساعد الخميس بشأن جماعة الإخوان وأفكارها، وموقف السعودية منها.

هذا رأيك استاذ جمال في الأخوان جماعة نبيلة وفكر نبيل

لكن انت سعودي والدولة تقول عنها جماعة محظورة

السؤال هل الدولة على خطأ

منك نستفيد استاذ — مساعد الخميس (@musaad9991) September 9, 2017

ليس الانضمام فقط جمال

نص القرار يقول

تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت

هي وغيرها من المنظمات الإرهابية

ركز بأي صورة كانت؟؟؟ — مساعد الخميس (@musaad9991) September 10, 2017

ودافع عدد من المغردين عن الإخوان المسلمين، معتبرين أن الجماعة لا تمثل تهديداً للشعوب بل تهديداً للأنظمة الحاكمة فقط.

ماهو فكر الأخوان هل قرأت عنه ولماذا تخشاهم هذه الحكومات وتحاول تشويههم

هل لأنهم يؤمنون بفكرة الأمة وهذا تهديد لعروش حكام الدول الوطنية. — خليل العياش (@kholil1401) September 10, 2017

ما يجري في مصر مؤلم ، السكوت عليه غبن ، الدفاع عنه سقوط .

انظر تقرير @hrw_ar — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 7, 2017

وقبل يومين أيد خاشقجي الانتقادات التي وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية للسلطات المصرية بسبب "ممارسة التعذيب" في البلاد.

ومنذ قرابة الشهر عاد الكاتب السعودي الشهير للكتابة مرة أخرى بعد توقف دام 9 أشهر، بسبب ما قيل عن أن تغريدات خاشقجي قد توتر العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية بعد وصول ترامب لسدة الحكم مطلع العام الجاري.

وقال خاشقجي في لقاء تلفزيوني مع قناة الحرة الأميركية، أنه لا يرغب أن يكون معارضاً للسلطات السعودية، بل أنه يريد أن يخدم بلاده بشكل آخر.

وحول وجوده في أميركا اعتبر الكاتب السعودي أن هذه زيارة عابرة، وليست منفى، وأنه يتمنى أن يعود لبلده.