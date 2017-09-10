أول صورة لملك المغرب بعد عملية بعينه.. ظهر بضمادة بيضاء وبملابس غير رسمية

ظهر الملك محمد السادس في صور يتداولها نشطاء وسائل الإعلام الاجتماعي على فيسبوك، وهو يرتدي قبعة وتي شرت شبابي وإلى جانبه مواطن مغربي من الجالية بفرنسا، في إحدى المحلات التجارية وسط باريس، وعين ملك المغرب اليسرى مغطاة بضمادة طبية بيضاء.

الصورة أثارت تعاطفاً كبيراً من طرف المعلقين الذين عبروا عن تضامنهم مع العاهل المغربي ودعوا له بالشفاء العاجل.

وكان العاهل قد خضع لتدخل جراحي على عينه اليسرى، في المركز الاستشفائي لطب العيون "كانز فان" بباريس، في مصلحة البروفيسور جون فيليب نوردمان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية.



عبد العزيز المعوني، الطبيب الخاص للملك، ضمن بلاغ رسمي، أوضح بأن هذه العملية الجراحية أجريت بسبب مشكل في قرنية العين اليسرى للعاهل المغربي.

وتستوجب العملية الجراحية الخضوع لراحة تمتد إلى 15 يوماً، من أجل الشفاء الكامل من التدخل الطبي على مستوى القرنية، يورد طبيب الملك، ويضيف أن صحة الملك جيدة حيث تكللت العملية بالنجاح.

