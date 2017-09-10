أبو الهول يقبِّل يد حفيد مبارك.. صور جديدة أثارت غضب المصريين

تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية صوراً لعمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأشارت بعض الصفحات على فيسبوك أن الصور التي التقطت لعمر مبارك في منطقة الأهرامات جديدة.









ونالت الصور التي انتشرت عدداً كبيراً من التعليقات السلبية، خصوصاً وأن عمر مبارك ظهر في إحداها وهو يجعل تمثال أبو الهول يقبل يده.

























وكانت الصحف قد تداولت اسم حفيد الرئيس المصري السابق، بعد انضمامه إلى فريق الأهلي كمهاجم بعد أن اجتاز اختبارات الناشئين بالنادي، بحسب موقع اليوم السابع.









من جهة أخرى، تداول رواد الشبكات الاجتماعية، صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مع طفلة قبل إنها لحفيدته فريدة، من نجله جمال، أثناء تواجدالعائلة بإحدى قرى الساحل الشمالي، إلا أنه ثبت لاحقاً أن الصورة لابنة عائلة من المصطافين أراد والداها التقاط صورة تذكارية مع الرئيس الأسبق.