تحذير للسيدات: حقيبة يدك تمثل خطراً شديداً على حياتك فلا تحمليها في هذه الأماكن

كشف تقرير أعده خبراء في معهد التدبير المنزلي أن الحقائب اليد النسائية، من أكثر الأغراض التي يستعملها الإنسان تلوثاً بالبكتريا، نظراً لان السيدات يحملنها في أماكن عديدة ومنها المراحيض.

وأوصى التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بتعليق حقيبة اليد على إحدى العلاقات أو على مقبض الباب، بدلاً من وضعها على أرضية المطاعم والحمامات والقطارات، لمنع تراكم الجراثيم بها.

كما اعتبر خبراء الشؤون المنزلية أن حقائب يد السيدات من أسوأ الأماكن لتجمع الجراثيم، التي قد تسبب لك الأمراض.

وفقاً للدليل التوجيهي الجديد الذي أعده الخبراء المنزليين في معهد التدبير المنزلي، هناك ثمانية مراكز أساسية لتجمع الجراثيم بنسبة أعلى من المعدل الطبيعي مما تحتويه المراحيض من جراثيم في جميع المنازل، من ضمن هذه الأماكن، فرش الأسنان، وأجهزة التحكم عن بعد، ومناشف الحمامات.

ولكن، بما أن حقائب اليد النسائية أكثر تنقلاً في كل مكان تقريباً، وغالباً ما توضع على الأرض، فقد أُدرجت في مقدمة الأغراض الأكثر تلوثاً.

وفقاً لما ورد في التقرير، على الرغم من أن المراحيض، وأماكن العمل بالمطبخ، وغيرها من الأماكن "القذرة"، عادةً ما تُنظف بشكل متكرر أثناء أداء الأعمال المنزلية، فإن هناك أماكن خفية تحتاج لعملية تنظيف شامل، بحسب الصحيفة البريطانية.

ويضيف التقرير "قليل منا من يملك الوقت لتنظيف كل ما يلزم تنظيفه كل أسبوع، إلا أن إهمال تنظيف مثل هذه الأغراض اليومية، قد يعرضنا للخطر".

كذلك قد تعتبر أجهزة التحكم عن بعد، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مثل لوحات المفاتيح وشاشات الحواسيب، مركز تجمع للبكتيريا، تماماً مثل المناشف، ومناشف الأطباق، وأماكن نوم الحيوانات الأليفة، والسجاجيد، وإسفنج المطبخ.