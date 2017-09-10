إيرما يحرم السائحين من السعادة.. ملاهي ديزني مجبرة على الإغلاق بسبب الإعصار المدمر

أجبر إعصار إيرما العديد من المدن الترفيهية في وسط ولاية فلوريدا - بما في ذلك المتنزهات الأربعة الموجودة في Disney World – على إغلاق أبوابها وعدم استقبال أي من الزوار لعدة أيام، بدءاً من مساء السبت.

حيث ستُغْلَق استوديوهات ديزني هوليوود ومتنزهات مملكة حيوانات ديزني في الساعة السابعة مساءً. السبت، تليها المملكة السحرية ومركز إيبكوت في الساعة التاسعة مساءً. ومن المتوقع أن تظل الحدائق الأربع مغلقة خلال يوم الإثنين، وفقاً لما أعلنه مسؤولون فى ديزني بعد ظهر السبت، بحسب موقع Orlandosentinel.

كما ستُغْلَق الحديقة المائية "تايفون لاجون" يوم السبت في الساعة الخامسة مساءً. ولن تعمل خلال يوم الأحد أو يوم الإثنين. وسيُغْلَق شاطئ بليزارد يوم الجمعة ولن يتم تشغيله أيضاً يومي الأحد والإثنين.

كما سيتم سحب كل من عروض أنهار الضوء "ريفرز أوف لايت" الموجود في مملكة الحيوانات والألعاب النارية الموجودة في المملكة السحرية "هابيلي إيفر أفتر أو السعادة الأبدية" في نهاية العروض مساء يوم السبت.

وسيتم غلق جميع المتاجر في ديزني سبرينغز بحلول الساعة التاسعة مساء يوم السبت، ولن تكون مفتوحة للعمل خلال يومي الأحد والإثنين.

بالإضافة إلى ذلك سيتم غلق حدائق يونيفرسال في الساعة 7 مساء يوم السبت، وستظل مغلقة تماماً يومي الأحد والإثنين. وصرح المسؤولون عن الحديقة في بيان لهم أنه من المتوقع أن تفتح الحدائق أبوابها من جديد خلال ساعات العمل العادية يوم الثلاثاء القادم.

كما تنوي مدينة سي وورلد أورلاندو الإغلاق بحلول الساعة الخامسة مساء من يوم السبت، وسوف تظل مغلقة يومي الأحد والإثنين في انتظار مزيد من التحديثات حول العاصفة. وسيتم إغلاق حديقة أكواتيكا المائية أيام السبت والأحد والإثنين. كما سيتم إغلاق منتجع ديسكفري كوف التابع لمنتجع سي وورلد، يومي الأحد والإثنين.

وسيتم إغلاق حدائق بوش تامبا باي وجزيرة المغامرات "أدفنتشر إيلاند"، والحديقة المائية، من يوم السبت حتى يوم الإثنين.

كما ألغى عالم والت ديزني ومنتجع يونيفرسال أورلاندو بعض البرامج والحفلات، بما في ذلك مهرجانات الموسيقى المسيحية "نايت أوف جوي أند روك ذي يونيفرس" المفترض انعقادها يوم السبت. كما ألغت ديزني عرض يوم الأحد من حفلة الهالوين "ميكي ليس مخيفاً جداً" الذي تمّ التخطيط لإقامته في حديقة "المملكة السحرية".

بالإضافة إلى إغلاق حديقة ملاهي ليغولاند فلوريدا ومنتزهاتها المائية في وينتر هيفين من يوم السبت إلى يوم الإثنين. وستتم استضافة جميع الضيوف القادمين إلى فندق ليغولاند بيتش ريتريت في فندق ليغولاند.

كما حثّ مسؤولو ليغولاند الضيوف على البحث عن أماكن إقامة أخرى معللين ذلك بقولهم "إننا لا نستطيع ضمان عمل مرافق المنتجع بشكل تام كما لا نستطيع ضمان الحصول على الكهرباء أثناء ذلك الطقس القاسي". وأضافوا "يستطيع الضيوف إعادة جدولة رحلاتهم وحجوزاتهم دون أي رسوم إلغاء إضافية" كما قاموا بإضافة الخط الساخن للمعلومات الخاصة بالملاجئ وأماكن الإيواء في المقاطعة، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.polk-county.net.

وقالت المتحدثة باسم أورلاندو آي "أحد عجلات فيريس العملاقة"، وهي عجلة المشاهدة في إنترناشونال درايف، أن أورلاندو آي ستُغلق يوم السبت ولن يُعاد فتحها مرة أخرى حتى مرور العاصفة. كما سيتم إغلاق حدائق الترفيه الأخرى مثل مدام توساودس أورلاندو وسي لايف إكواريوم أيام السبت والأحد والإثنين. وسيُغلق مجمع انترناشونال درايف 360 بالكامل في الساعة 4 مساءً من يوم السبت ولم يتم تعيين تاريخ إعادة فتحه مرة أخرى بعد.

وسيتم إغلاق مركز علوم أورلاندو أيام السبت والأحد والإثنين. وفي حالة بقاء مدارس مقاطعة أورانج ومدارس مقاطعة سيمينول مغلقة، فإن مركز العلوم سيبدأ في تقديم معسكر للطلاب من سن رياض الأطفال حتى الصف الخامس من يوم الثلاثاء، في حالة سماح الطقس بذلك.

كما سيتم إغلاق مركز مقاطعة أورانج التاريخي الموجود في وسط مدينة أورلاندو أيام السبت والأحد والإثنين.

وذكرت المتحدثة باسم مدينة غاتورلاند الترفيهية بعد ظهيرة يوم الجمعة أن المدينة تعتزم العمل يوم السبت خلال ساعات عملها العادية من الساعة العاشرة صباحاً إلى الخامسة مساءً. على أن يتم اتخاذ قرار بشأن الأيام الأخرى في وقتٍ لاحق.

الأماكن الترفيهية في مدينة كيسيمي والأماكن بالقرب من إنترناشيونال درايف في أورلاندو ستفتح أبوابها للجمهور في ساعات العمل العادية. وهي الساعات المجدولة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل لكل من المنطقتين المذكورتين.

كما ستُغلق حديقة الحيوان المركزية بفلوريدا والحدائق النباتية في سانفورد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم السبت. وسيتم إغلاق حديقة زوم إير أورلاندو التي تعمل داخل حديقة الحيوان خلال تلك الفترة أيضاً.

كما سيُغلِق عالم والت ديزني المنتجع البري للتخييم "ويلدرنس ريسورت وكامب غروند" في الساعة 2 مساءً من يوم السبت، وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم والت ديزني يوم الخميس، بالإضافة إلى بيت الأشجار "فيلا تيريوس" المتواجد في منتجع ساراتوغا سبرينجز. وسيُتاح للنزلاء خيار الإقامة في مكان آخر من ممتلكات والت ديزني.

كما ألغت يونيفرسال أورلاندو فعاليات يوم السبت التي كانت جزءاً مهرجان لـ روك أوف ذا يونيفرس الذي كان مُخططاً لإقامته خلال ليلتي عطلة نهاية الأسبوع، فضلاً عن خدمة العبادة يوم الأحد، كما قامت بنقل عروض اليوم إلى الداخل. وأتاحت لحملة تذاكر يوم السبت حضور أي ليلة حتى يوم 20 ديسمبر/كانون الأول أو استرداد أموالهم.

وقال المتحدث باسم منتجع يونيفرسال اورلاندو أن الزوار يمكنهم إعادة جدولة حجوزاتهم أو التقدم بطلب استرداد الأموال التي قاموا بدفعها.

وقال توم شرويدر من منتج يونيفرسال عبر البريد الإلكتروني في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لدينا سياسة إيجابية، لن توجه أي أسئلة أو مراجعات، للضيوف الذين يخبروننا أنهم يريدون تغيير خطط رحلاتهم أو حجوزاتهم أو طلب استرداد أموالهم بسبب العاصفة التي تضرب منطقة أورلاندو أو إذا كانوا يأتون من أماكن تضربها العواصف أيضاً".

تسمح سياسة منتجع والت ديزني وورلد للأشخاص بإعادة جدولة أو إلغاء عطلاتهم أو إلغاء حجز الغرف -فقط- دون تحمل أو دفع أي رسوم إضافية إذا صدر تحذير بإعصار من قبل المركز الوطني للأعاصير لمنطقة أورلاندو أو منطقة إقامة الزائر خلال سبعة أيام من التاريخ المقرر لوصول الزائر، وفقاً لموقع ديزني.

كذلك أتاحت حدائق فلوريدا Sea World أيضاً حق تغيير ميعاد الزيارة أو استرداد قيمة أي من حزمة العطلات أو تذاكر الحديقة الفردية التي تم حجزها من خلال موقع سي وورلد للعطلات، أو موقع بوش غاردن للعطلات، ولن يتم تطبيق أي رسوم إضافية نتيجة الإلغاء أو التغيير. يتم طلب استرجاع المال أو تغيير ميعاد الرحلة من خلال المواقع التالية DiscoveryCove.com, SeaWorld.com, BuschGardens.com.

وصرح منتجع حدائق Sea World أنه لديه خطة شاملة للاستعداد لهذا الطقس السيئ الذي يضرب البلاد، وأضاف أن موظفي الأمن والحيوانات سيكونون موجودين في المنتجع خلال العاصفة ولكن في مواقع آمنة.

وجاء في بيان عن منتجع سي وورلد "نحن أيضاً نوفر الدعم لمرافق الحيوان الأخرى الموجودة في المناطق الساحلية المتوقع أن تتأثر كثيراً بالإعصار من خلال توفير أماكن إسكان مؤقتة لتلك الحيوانات. نحن نحث الضيوف المهتمة بذلك على مطالعة موقعنا على الإنترنت ومتابعة قنواتنا خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التحديثات".

يعد إعصار إيرما أحد أقوى الأعاصير التي تعرض لها المحيط الأطلسي في تاريخه، وصنفت قوته من الفئة الخامسة.

وتسبب الإعصار في إخلاء أماكن إقامة 5 آلاف سائح في كوبا التي أصبحت خالية تماماً من النزلاء، وذلك بعد أن خلف خسائر هائلة في جزر الكاريبي، ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار المدمر ولاية فلوريدا اليوم الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017.

ومن المتوقع أن يخلف الإعصار خسائر تقدر بـ 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث ستواجه شركات التأمين خسائر فادحة في صورة تعويضات للمتضررين من إيرما، بحسب الجزيرة.نت