مجتهد: عبدالعزيز بن فهد تحت الإقامة الجبرية.. وهذا ما حدث معه

كشف "مجتهد" الحساب الشهير في السعودية الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017 عن مصير الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي الأسبق الملك فهد بن عبد العزيز.

وقال مجتهد في عدة تغريدات على حسابه بتويتر:

تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

وأضاف مجتهد:

وقد حاولت والدته (الجوهرة) تتبع خبره فلم تحصل على أي معلومة كما حاولت الاتصال بالملك ولم تفلح ويقال أنها لم تذق طعاما منذ يوم اعتقاله — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

وأشار المغرد السعودي الشهير إلى أن:

وخطة محمد بن سلمان أن لا تساهل مع المعارضين في الأسرة والجميع إلى السجون ولا حصانة لأحد حتى لو كان المعارض ممن تبقى من أبناء عبدالعزيز — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

ويوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول، غرّد بن فهد متحدثاً عن أدائه فريضة الحج واستعداده للسفر، وأشار إلى أن حياته مهدّدة وقد لا يتمكن من السفر فيما لو تم اغتياله من قبل جهة لم يسمها.

أحمدالله وحده لاشريك له,تم استرجاع الموقع من القراصنه,حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق,وندعولله كالعاده من الموقع انشاءالله,والحمدلله — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) September 6, 2017

راوية مجتهد تتقف مع نشره حساب أخر يسمى العهد الجديد والذي قال إن:

مصادر العهد الجديد تؤكد أن عبدالعزيز بن فهد كان قد كتب تغريدته (المحذوفة) عقب مجيء قوة من بن سلمان إليه، ثم وضع بعدها تحت الإقامة الجبرية. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 9, 2017

هذا وقد أكد الأمير السعودي فارس بن سعود، أنه تم وضع الأمير عبدالعزيز بن فهد قيد الإقامة الجبرية وتم سحب جميع أجهزة الاتصال منه متوقعاً قتله في أي لحظة، محملاً الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان المسؤولية عن حياته.

بلغني الأن وضع الأمير عبدالعزيز@afaaa73

تحت الإقامة الجبرية وسحب كل أجهزة الإتصال منه وإحتمال قتله

ونحمل MBS ووالده سرقان المسؤولية عن حياته — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 6, 2017

وحتى هذه اللحظة لم تخرج أي مصادر من القيادة السعودية من أجل نفي أو إثبات هذا الخبر الذي من المتوقع أن يتم تداوله بشكل موسع خلال الساعات القليلة القادمة.

والأمير عبدالعزيز هو الابن الأصغر لملك السعودية الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، ووُلد عبدالعزيز في 16 أبريل/نيسان من عام 1973، أي أنه يبلغ من العمر 44 عاماً الآن، وتخرج عبدالعزيز بن فهد في جامعة الملك سعود قبل أن يتزوج من الأميرة العنود بنت فيصل.