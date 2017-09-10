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مجتهد: عبدالعزيز بن فهد تحت الإقامة الجبرية.. وهذا ما حدث معه

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كشف "مجتهد" الحساب الشهير في السعودية الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017 عن مصير الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي الأسبق الملك فهد بن عبد العزيز.

وقال مجتهد في عدة تغريدات على حسابه بتويتر:

وأضاف مجتهد:

وأشار المغرد السعودي الشهير إلى أن:

ويوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول، غرّد بن فهد متحدثاً عن أدائه فريضة الحج واستعداده للسفر، وأشار إلى أن حياته مهدّدة وقد لا يتمكن من السفر فيما لو تم اغتياله من قبل جهة لم يسمها.

راوية مجتهد تتقف مع نشره حساب أخر يسمى العهد الجديد والذي قال إن:

هذا وقد أكد الأمير السعودي فارس بن سعود، أنه تم وضع الأمير عبدالعزيز بن فهد قيد الإقامة الجبرية وتم سحب جميع أجهزة الاتصال منه متوقعاً قتله في أي لحظة، محملاً الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان المسؤولية عن حياته.

وحتى هذه اللحظة لم تخرج أي مصادر من القيادة السعودية من أجل نفي أو إثبات هذا الخبر الذي من المتوقع أن يتم تداوله بشكل موسع خلال الساعات القليلة القادمة.

والأمير عبدالعزيز هو الابن الأصغر لملك السعودية الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، ووُلد عبدالعزيز في 16 أبريل/نيسان من عام 1973، أي أنه يبلغ من العمر 44 عاماً الآن، وتخرج عبدالعزيز بن فهد في جامعة الملك سعود قبل أن يتزوج من الأميرة العنود بنت فيصل.

 

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