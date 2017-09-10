الإنتربول ترفع اسم القرضاوي ومصريين آخرين من قائمة المطلوبين

شطبت الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من قائمة المطلوبين، إضافة إلى مصريين آخرين.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأحد 10 سبتمبر/ أيلول 2017، إن (الإنتربول) رفع اسم القرضاوي والمطلوبين الآخرين من فئة الشارة الحمراء من على موقع الإلكتروني للمنطقة الدولية.

وأضافت المنظمة بعد مراسلات ومناقشات فإن جميع المصريين المدرجين على لائحة الإرهاب بناء على السلطات المصرية، قد تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد..

وكتب نجل القرضاوي الشاعر عبدالرحمن يوسف على صفحته الرسمية بفيسبوك:

وكانت الإنتربول قد نشرت اسم يوسف القرضاوي (YOUSF ALQARADAWI) على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها غير صحيحة كونها حدثت وهو خارج مصر.