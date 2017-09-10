بالفيديو.. قرّادة قاتلة تهرب من العلماء أثناء انعقاد مؤتمر صحفي

في واقعة غريبة فرّت قرّادة قاتلة من علماء يابانيين أثناء انعقاد مؤتمر صحفي علمي لعرضها على الجمهور وشرح مخاطر لدغتها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017 إنه أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي في مدينة ميازاكي اليابانية، عن أخطار هذه القرادة الناقلة للفيروسيات البنياوية فرت الحشرة هاربة.

وأضافت الصحيفة البريطانية عندما حاول أحد العلماء التقاطها بملقط خاص لعرضها على الجمهور، ولّت هاربة كما لو أن الأرض انشقت وابتلعتها، لذلك لم تنجح كل محاولات العثور عليها، ولم يفلح العلماء الذين انطلقوا يبحثون عنها في القاعة في إعادتها إلى مؤتمرهم الصحفي.

وقامت إدارة القاعة التي يقام بها المؤتمر الصحفي برش المكان بمبيد لقتل الحشرات.

وقال شونغي كونو، محافظ هذه المقاطعة اليابانية: "ينبغي أن نولي اهتماماً خاصاً بالتدابير الاحتياطية، لأن على المحافظة واجب إبلاغ الناس دائماً حول المخاطر المحتملة" الناجمة عن فرار هذه القرّادة واختفائها على حين غرّة.

وتفيد التقارير بأن عدة أشخاص في محافظة ميازاكي كانوا قد أصيبوا بلدغات قرّادات من فصيلة هذه القرّادة، وقد توفي أحدهم نتيجة لذلك، بسبب الحمى الحادة التي تتلازم مع نقص الصفيحات.

وتشكل هذه القرادة خطراً على كبار السن، لأن لدغتها تضعف جهاز المناعة لديهم، وهذا ما يؤدي لحدوث اضطرابات خطيرة في الأعضاء الداخلية.



