على مشارف فلوريدا.. الإعصار إيرما يقرب من السواحل الأميركية.. وهذا ما فعله في كوبا

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، أن شدة الإعصار إيرما ارتفعت إلى الدرجة الرابعة مع اقترابه من أرخبيل كيز في فلوريدا.

وأصبح الإعصار على بعد 115 كلم جنوب شرق أرخبيل كيز ويهدد فلوريدا برياح سرعتها 210 كلم في الساعة. ويفترض أن تضرب عين الإعصار جزر كيز السفلى في الساعات المقبلة قبل أن تتوجه إلى "قرب أو على طول" الساحل الغربي لفلوريدا.

وقد اقتلع الإعصار إيرما الأشجار ودمر أسقف المنازل في كوبا السبت وحمل رياحاً بلغت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وعواصف دمرت الفنادق في المنتجعات الشاطئية الشهيرة في الجزيرة وأدى إلى عمليات إجلاء على طول الساحل وفي المناطق المنخفضة بالعاصمة هافانا.



